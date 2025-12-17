본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

박찬욱 '어쩔수가없다', 오스카 국제영화상 예비후보 올라

이종길기자

입력2025.12.17 07:52

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'케데헌' 수록곡 '골든'은 주제가상 예비후보

영화 '어쩔수가없다' 스틸 컷

영화 '어쩔수가없다' 스틸 컷

AD
원본보기 아이콘

박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'가 미국 아카데미 국제영화상 예비후보에 올랐다.


미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)는 16일(현지시간) 제98회 시상식 국제장편영화상 부문 쇼트리스트(예비후보) 열다섯 편을 발표했다. 여든여섯 국가·지역 출품작을 심사해 추린 결과다.

'어쩔수가없다'는 재일교포 이상일 감독의 흥행작 '국보(일본)', 자파르 파나히 감독의 '그저 사고였을 뿐(프랑스)', 가자지구 소녀의 비극을 담은 '힌드 라잡의 목소리(튀니지)' 등과 어깨를 나란히 했다.


이 영화는 앞서 골든글로브 어워즈에서도 뮤지컬·코미디 영화 부문 작품상과 외국어영화상, 남우주연상(이병헌) 등 세 부문 후보로 지명됐다. 북미 영화평론가·기자들이 수여하는 크리틱스초이스 어워즈에서는 각색상과 외국어영화상 후보에 올라 있다.


애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 스틸 컷

애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 스틸 컷

원본보기 아이콘

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 사운드트랙 '골든'은 오스카 주제가상 예비후보에 들었다. '위키드: 포 굿'의 '더 걸 인 더 버블'·'노 플레이스 라이크 홈', '아바타: 불과 재'의 '드림 애즈 원' 등과 경쟁한다. '케데헌'은 골든글로브 애니메이션상과 주제가상, 박스오피스 흥행상 부문에도 후보로 올라 있다.

이날 발표된 쇼트리스트에서 '씨너스: 죄인들'과 '위키드: 포 굿'은 여덟 부문에 나란히 올라 아카데미 다관왕 가능성을 높였다. 최종 후보는 내년 1월 22일 발표되고, 시상식은 3월 15일 열린다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

빨수록 뻣뻣해지는 수건 이상했는데…"세탁 할 때 '섬유유연제' 넣지 마세요" 빨수록 뻣뻣해지는 수건 이상했는데…"세탁 할 때 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 ‘아파트 공화국’ 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

1조원 뭉칫돈이 몰렸다, 서울 이곳에… 왜

시속 90㎞ '괴물 강풍'에 고꾸라진 '자유의 여신상' 복제품…인명 피해 無

"한 잔은 괜찮을까?"…남자도 여자도 소량이라도 금주하면 혈압 하락

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

트럼프, 17일 밤 대국민 연설 예고…경제 성과 강조할 듯

새로운 이슈 보기