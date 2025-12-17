부천 여월동 등 9곳 '도시재생사업' 연내 완료

경기도 안산시 월피동 등 도내 9곳에서 진행 중인 도시재생사업이 12월 말 모두 완료된다.

도시재생사업은 정부와 경기도가 인구 및 사업체 감소로 노후주택이 증가하는 원도심 쇠퇴 지역을 대상으로 주거환경과 정주 여건 개선을 지원하는 사업이다. 도시 활력을 증진하고 지역공동체를 회복해 도시재생을 활성화하는 것이 목표다. 경기도는 정부 도시재생 공모사업에, 전국에서 가장 많은 72곳이 선정됐다.

지역별 주요 사업 내용을 보면 월피동은 서울예술대학교와 지역 주민이 협업해 문화·복지 어울림센터, 청년과 예비 창업자를 위한 창업보육센터, 문화예술 특화 거리를 조성했다. 사회적경제지원센터 및 대학 연계 프로그램 운영을 통해 지역경제에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

부천시 여월동은 전국 최초로 가로주택정비사업과 연계해 아파트 같은 마을주차장을 조성했다. 3,400㎡ 규모 부지에 85면의 공영주차장을 중심으로 동네 골목 환경이 정비되고 주거환경 전반이 개선되면서 주민 만족도가 높아졌다. 특히, 자가용 중심의 노후 주거지에 실질적인 해결책을 제시한 모범 사례로 평가받고 있다.

이 밖에도 ▲시흥시 대야동의 뱀내공원 공영주차장 ▲광주시 송정동의 어울림센터 ▲성남시 상대원동의 근로자종합복지관 ▲부천시 심곡본동의 펄벅 문화거리 ▲수원시 연무동의 세대통합 어울림 공간 ▲광명시 광명3동의 어울리기 문화발전소 ▲군포시 당동의 상생드림플라자 등 지역별 특성과 주민 수요에 맞춘 다양한 사업을 추진했다.

경기도는 도시재생사업의 성공을 위해 시군과 전문가, 도시재생지원센터 등 협업 체계를 구축하고 있으며 사업 추진 상황을 월간 단위로 모니터링하고 현장 중심의 관리 체계를 지속적으로 강화해 나가고 있다.

안성현 경기도 도시재생과장은 "원도심의 자생적 성장기반 확충과 지역공동체를 회복하는 도시재생사업이 순차적으로 준공되고 있다"면서 "앞으로도 지역별 사업목적을 실현해 주민이 체감할 수 있도록 사업관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



