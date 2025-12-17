잠실 타운에 포켓몬 팝업 차린 롯데百…"인기상품 80% 확대"

내년 1월 12일까지 열어

지난 4월 팝업서 3일만에 10만명 몰려

월드몰서 '메타몽의 시크릿 캡슐맨션' 팝업

롯데백화점이 19일부터 내년 1월 12일까지 롯데타운 잠실에서 포켓몬 겨울 팝업스토어를 열고 연말 시즌 신상품을 공개한다고 17일 밝혔다. '캡슐토이' 열풍을 공략해 잠실 팝업에서 처음 만나볼 수 있는 상품을 다양하게 선보일 예정이다.

지난 4월 잠실 롯데월드몰 1층 메타몽의 타임캡슐 팝업스토어 전경. 롯데백화점 제공. AD 원본보기 아이콘

지난 4월 잠실 월드몰 일대에서 진행된 '포켓몬타운 2025' 팝업은 오픈 후 단 3일 만에 방문객 수 10만명을 돌파할 정도로 폭발적인 인기를 끌었다. '캡슐토이 키링' 등 소장 욕구를 자극하는 상품이 큰 호응을 얻으며 매일 4000명 이상의 오픈런 행렬이 이어졌다. 이에 이번 겨울 포켓몬 팝업에서는 인기 상품을 80%가량 확대하고, 한국에서만 만나볼 수 있는 '오리지널' 신상품으로 고객들의 이목을 집중시킬 계획이다.

롯데월드몰 1층 아트리움에서는 '메타몽의 시크릿 캡슐맨션' 팝업을 진행한다. 100평 규모의 '캡슐맨션'에 들어서면 다양한 포토존과 '캡슐토이' 상품을 만나볼 수 있다. '포켓몬 캡슐 스테이션 in 부산' 팝업에서만 구매할 수 있어 '원정 구매 대란'을 일으킨 상품부터 '포켓몬 스토어 오리지널' 상품까지, 총 180여 종의 상품을 선보인다.

지난 16일 출시된 카카오 이모티콘 '말랑말랑 메타몽의 하루'와 연계한 상품도 선보인다. 홀리데이 한정 상품과 2026년 캘린더·다이어리 등 연말연시에만 출시되는 시즌 상품도 함께 만나볼 수 있다. 일정 금액 이상 구매 고객을 대상으로 인기 상품을 일별 선착순으로 증정하는 '포켓몬 보너스 챌린지' 럭키드로우 이벤트도 진행한다.

잠실점 본관 지하 1층 트레비 광장에서는 포켓몬 카드 게임 팬을 위한 전문 공간인 '포켓몬 카드샵 in 잠실'을 선보인다. 신규 확장팩 '인페르노X'와 '오리지널 플레이 매트' 등의 신상품을 선보인다. 쉽고 재미있게 포켓몬 카드를 경험할 수 있도록 카드 게임을 주제로 한 전시와 미니 게임 등의 체험형 콘텐츠도 진행한다. 더불어 '포켓몬 카드샵 in 잠실' 방문 고객에게는 '오리지널 엽서'를, 미니 게임 참가 고객에게는 '오리지널 클리어 파일'을 일별 선착순으로 무료 증정한다.

전유나 롯데백화점 키즈팀 치프바이어는 "지난 팝업에 대한 뜨거운 성원에 힘입어 이번 겨울 팝업에서는 더욱 소장 가치가 높은 굿즈를 선보이기 위해 상품 라인업을 강화해 준비했다"며 "특히 연말 나들이 시즌에 맞춰 체험형 즐길거리를 다양하게 마련한 만큼, 포켓몬과 함께 특별한 연말 추억을 남기시길 바란다"고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



