서울 아파트값 상승률 역대 최고…文정부 뛰어 넘어 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①서울 아파트값 올해 8.1%↑…연간 상승률 '역대 최고'

②한경연, 내년 경제성장률 1.7% 전망…"수출 주도·내수 개선"

③내년 국민성장펀드 30조 투입…'국민참여' 공모펀드 6000억 조성

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 11월 고용 둔화에 다우·S&P 하락

○노동시장 약화 속 소매판매는 10월 정체

○테슬라 사상 최고, 유가는 4년래 최저

Top3 NEWS

■ 잡기는 커녕 문재인 때보다 더 올랐다…서울 아파트값 연간 상승률 '역대 최고' ○한국부동산원 통계 장성 이래 연간 상승폭 최고 기록

○상승률 상위 10개 자치구 중 9곳이 한강 인접 지역

○공급감소, 유동성 증가 등이 집값 상승 원인

■ 한경연, "내년 경제성장률 1.7%" 전망…"반도체·조선, 수출 주도" ○내년 수출, 전년비 0.8% 증가 전망

○경상수지는 890억달러 흑자 추산

○내수도 완만히 개선…민간소비 증가

■ 정부, 경제 대도약 날개짓…30조 국민성장펀드·15대 초혁신과제 가동(종합) ○첨단전략산업기금·민간자금 각 15조원

○초전도체, K-바이오 등 초혁신경제 완결

○4.5조원 투입 해외 물류 거점 확보 계획

그래픽 뉴스 : 내년에도 대출 절벽 이어진다

○생산적 금융·주담대 위험가중치 상향

○일부 시중은행, 주담대 목표 초과분에 페널티까지

○내년 주담대 여력 더 줄어들어

the Chart : 개인vs외인 '천스닥' 주도주 두고 동상이몽…바이오냐 이차전지냐

○외인은 에코프로, 개인은 알테오젠 순매수 1위

○알테오젠은 이전상장, 에코프로는 자회사 호재

○에코프로비엠, 내년 2분기 헝가리 공장 상업가동 앞둬

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 나라스페이스테크놀로지상장, 확정공모가 1만6500원

○해외

00:00 미국 기업재고 (MoM)(9월)

05:30 일본 CFTCJPY 투기적 순포지션

05:30 미국 CFTCS&P 500 투기적 순포지션

05:30 미국 CFTC 나스닥100 투기적 순포지션

06:30 미국 미국석유협회주간 원유 재고

16:00 영국 소비자물가지수 (YoY)(11월)

18:00 독일 기대평가지수 (12월)

22:30 캐나다해외주식구매 (10월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 3℃( 0 ℃ ) ｜최고기온 : 7℃( ▼ 1 ℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 0%

○미세먼지 오전 보통｜오후 보통

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>