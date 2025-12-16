李대통령 "외국인 카지노 사업, 공공 영역이 해야…호남은 왜 없나"

이재명 대통령이 외국인을 상대로 하는 카지노 인허가를 민간이나 특정 개인에게 내주는 게 적절하지 않다고 언급했다.

16일 이 대통령은 이날 세종컨벤션센터에서 열린 문화체육관광부 등 업무보고에서 "(외국인 카지노로) 상당한 이익이 생기는데, 문체부가 나중에 정책 결정을 할 때 참고하면 좋겠다"고 말했다.

그러면서 이 대통령은 "이게 사실 도박이지 않냐. 국가가 특수한 목적에 도박을 허가해 돈을 벌고 있는 것"이라며 "왜 개인에게, 특정 업체에 내주냐. 그러니 특혜라고 한다"고 부연했다. 이어 "외국인 카지노는 공공영역에 내주고, 수익을 공적으로 유익하게 써야 하는 것 아니냐"고 했다.

아울러 윤두현 그랜드코리아레저(GKL) 사장으로부터 그동안 정부가 외국계 회사에 카지노 인허가를 내준 과정에 대해서도 설명을 들었다. 이 대통령은 "호남에는 카지노가 없더라. 왜 없느냐"고 질문하자, 최휘영 문체부 장관은 "지자체에서 희망 신청은 들어오는데, 수요 조사 등 실무 검토는 부정적이다"라고 답변했다.

이어 이 대통령이 "외국인 관광수요가 없다는 것이냐. 지방정부는 왜 해달라는 것이냐"고 묻자, 최 장관은 "카지노가 있으면 관광객이 더 오지 않겠냐는 측면도 있다"고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>