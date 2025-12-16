본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

이 대통령 "문화예술, 세세하게 지원하되 간섭은 말아야"

이이슬기자

입력2025.12.16 16:49

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

16일 문체부 등 업무보고

이재명 대통령이 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 업무보고에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이재명 대통령이 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 업무보고에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령이 문화예술 분야에 대한 정부의 적극적인 지원 필요성을 강조했다.


이 대통령은 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 문화체육관광부·국가유산청·국민권익위원회 업무보고에 앞서 "문화예술 분야는 일부는 주목을 받는 것처럼 보이지만 압도적 다수는 그렇지 못하고 종사자들이 가난하다는 특성이 있다"며 "공공적 기능이 있는 영역인 만큼 정부 지원이 대단히 중요하다"고 말했다.

이 대통령은 이어 "대한민국이 문화강국으로 각광받는 시대가 오는 것 같다"며 "우리가 어떻게 대응하느냐에 따라 국제적 위상은 점점 높아질 것이고 문화적 인식이 높아지는 것이 상품·서비스 수출이나 성장에도 크게 도움이 되는 것 같다"고 말했다.


그러면서 "그 나라나 그 회사, 그 사람들이 좋으면 자연스럽게 호감이 형성되는 것"이라며 "문화는 국가적 위상을 높이는 일이기도 하지만, 실리적으로 보더라도 경제·산업 발전에 매우 핵심적인 요소"라고 강조했다.


이 대통령은 문화예술 정책의 방향에 대해서도 언급했다. 그는 "대규모 사업만 중요한 것이 아니다"라며 "세세하게 구석구석 지원하되 간섭하지 않는 것이 핵심"이라고 말했다. 이어 "정책이 예술가들에게 용기를 주고 공감받을 수 있어야 한다"고 덧붙였다.

체육계 현안과 관련해서는 "구성원들 사이에 위계적 관행이나 관습이 존재하다 보니 폭력 문제나 도덕적 문제가 반복적으로 제기된다"며 "지원은 하되 각 조직과 단체가 민주적이고 투명하며 공정하게 운영돼 구성원들이 정당한 혜택을 누릴 수 있도록 하는 것도 중요한 일"이라고 말했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

택시서 미용실서 "대화 않고 조용히"…이런 사람 위한 '옵션' 생겼다 택시서 미용실서 "대화 않고 조용히"…이런 사람 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

케첩 알아도 토마토 모른다는 美…日은 달걀 아닌 "회·초밥 왔어요"

1조원 뭉칫돈이 몰렸다, 서울 이곳에… 왜

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

韓청년 10명 중 3명은 '번아웃' 겪었다

차기 삼성 준감위, 이르면 이달 중 윤곽 나올 듯…이찬희 연임 유력

새로운 이슈 보기