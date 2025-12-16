국힘, 친한계 김종혁에 '당원권 정지 2년' 권고…"당 대표 인격모독"

"한동훈 당원게시판 논란은 더 조사"

국민의힘 당무감사위원회는 16일 경기 고양병 당협위원장이자 친한(한동훈)계인 김종혁 전 최고위원에 대해 당원권 정지 2년의 징계를 당 윤리위원회에 권고하기로 했다.

이호선 당무감사위원장은 이날 여의도 당사에서 브리핑을 통해 "김종혁 위원장을 당헌·당규 및 윤리 규칙 위반 혐의로 윤리위에 회부하기로 했다"며 이같이 밝혔다.

당무감사위는 김 위원장이 지난 9~10월 사이 다수 언론매체에 출연해 당을 극단적 체제에 비유하고 당원에 대한 모욕적 표현을 했다며 징계를 결정한 이유를 설명했다. 이 위원장은 "국민의힘을 북한노동당에 비유하고 당 운영을 파시스트적이라 표현했다"며 "당원들에 대해서도 사이비 교주의 영향을 받아 입당한 사람들이라는 등 종교 차별적 발언을 했다"고 말했다.

당 대표에 대한 인격 모독도 이유로 꼽았다. 이 위원장은 "장동혁 대표에 대해 간신히 당선된 것, 영혼을 판 것, 줄타기, 양다리 등 모욕적 표현을 했다"며 "당론 불복 의사도 공개적으로 천명했다"고 이유를 들었다.

당무감사위는 김 위원장의 발언이 단순한 비판이 아닌 낙인찍기에 해당한다고 판단했다. 김 위원장은 "파시스트, 망상 환자, 사이비 추종자라는 표현은 상대방을 토론과 대화 대상이 아닌 배제 대상으로 만드는 것으로 정치적 반대자를 비인간화하는 전형적 수법"이라며 "당내 토론을 거치지 않고 외부 언론만을 통해 이런 주장 반복하는 것은 당내 절차를 우회한 선동이며 자신의 정치적 입지를 강화하기 위해 자기 당을 희생양 삼는 자기 정치의 전형적 사례"라고 직격했다.

당무감사위의 권고 결정은 당무감사위원 7명 중 5명이 출석한 가운데 내려졌다. 국민의힘의 당원권 정지 징계는 최소 1개월부터 최대 3년까지 할 수 있다. 당 윤리위는 당무감사위 조사를 토대로 최종 결정을 내릴 방침이다.

한편 당무감사위는 이날 한동훈 전 대표의 이른바 '당원 게시판' 사건에 대해서도 논의했으나 조사를 더 진행하기로 했다. 이 위원장은 "조사 과정에 있기 때문에 조사 자료를 확인했다"며 "지금은 사실관계 파악이 우선"이라고 덧붙였다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr



