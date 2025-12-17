본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

가스공사, 2025년 하반기 신입사원 94명 채용

세종=주상돈기자

입력2025.12.17 09:49

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
16일 대구 본사에서 열린 한국가스공사 '2025년 하반기 신입사원 임용식'에서 신입사원들과 임직원들이 기념촬영을 하고있다. 가스공사

16일 대구 본사에서 열린 한국가스공사 '2025년 하반기 신입사원 임용식'에서 신입사원들과 임직원들이 기념촬영을 하고있다. 가스공사

AD
원본보기 아이콘

한국가스공사가 16일 대구 본사에서 2025년 하반기 신입사원 임용식을 개최했다. 이번 채용에서는 마케팅과 해외사업, 설비운영 등 다양한 분야에서 신입사원 총 94명이 선발됐다.


최연혜 가스공사 사장은 신입사원들에게 "지금 가스공사는 에너지 전환과 인공지능(AI) 디지털 혁신이라는 거대한 변화의 흐름 한가운데 서 있다" "변화를 두려워하지 말고 적극적으로 주도하며 각자의 자리에서 성실함과 열정을 발휘해 달라"고 당부했다.

한편 가스공사는 저소득층과 취업 지원 대상자, 장애인 등을 대상으로 사회 형평적 열린 채용을 꾸준히 이어 오며 공기업으로서의 사회적 책임 완수와 정부 일자리 정책 부응에 힘쓰고 있다. 아울러 지원자들이 본인의 강점을 강화하고 약점을 보완해 취업 경쟁력을 높일 수 있도록 면접 전형 불합격자에게 관찰 면접관 피드백 보고서와 강·약점 분석 보고서 등을 제공하고 있다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

치솟는 집값·월세 비상…EU, 범유럽 첫 부동산 대책 공개

새로운 이슈 보기