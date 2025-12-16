남양주시 "장기요양인은 사회적 울타리"…종사자 400여명 격려

남양주시, '돌봄은 사회적 책임'

제4회 장기요양인의 날 성료

장기요양 종사자 돌봄 가치 재조명

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 15일 정약용도서관 공연장에서 사단법인 남양주시 노인장기요양기관협회(회장 전한욱) 주관으로 열린 '제4회 남양주시 장기요양인의 날' 행사가 성황리에 마무리됐다고 16일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 15일 정약용도서관 공연장에서 열린 '제4회 남양주시 장기요양인의 날' 행사에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 행사는 초고령사회로 접어든 현재 어르신 돌봄의 최일선에서 헌신하고 있는 장기요양 종사자들의 노고에 감사를 전하고, 장기요양인의 역할과 돌봄의 가치를 되새기기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 장기요양기관 종사자 등 400여 명이 참석했으며, 기념식과 유공자 표창, 영화(플랜 75) 관람 및 축하공연(포크송)이 이어지며 화합의 시간으로 진행됐다.

전한욱 회장은 "영화 플랜 75가 보여주었듯, 고령사회에서 돌봄이 사라진 사회는 결국 인간의 존엄마저 위협받게 된다"며 "장기요양 종사자 여러분의 존재는 어르신의 삶의 마지막까지 존중받을 수 있도록 지켜내는 가장 든든한 사회적 울타리"라고 강조했다

이날 행사에 함께한 주광덕 시장은 "돌봄은 선택이 아니라 사회가 함께 책임져야 할 영역"이라며 "장기요양 종사자의 헌신이 있기에 남양주시가 어르신이 안심하고 살아갈 수 있는 도시로 나아가고 있다"고 전했다.

이어 "앞으로도 여러분들이 자긍심을 가지고 안정적으로 일할 수 있도록 제도적·행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

남양주시가지난 15일 정약용도서관 공연장에서 열린 '제4회 남양주시 장기요양인의 날' 행사를 개최하고 있다. 남양주시 제공

한편 사단법인 남양주시 노인장기요양기관협회는 지역 내 장기요양기관 간 협력과 소통을 통해 어르신 돌봄 서비스의 질을 높이고, 종사자의 권익 증진과 전문성 강화를 위한 다양한 활동을 이어가고 있다.





남양주=이종구 기자



