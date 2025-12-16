본문 바로가기
이병헌, 뉴욕타임스 선정 '올해 최고의 배우 10인'

이이슬기자

입력2025.12.16 09:17

배우 이병헌. BH엔터테인먼트 제공

배우 이병헌. BH엔터테인먼트 제공

배우 이병헌이 뉴욕타임스 매거진이 선정한 '2025년 최고의 영화에 출연한 뛰어난 배우 10인'에 들었다.


뉴욕타임스 매거진은 최근 2025년 가장 인상적인 연기를 선보인 영화 속 배우 10인을 선정했다. 이병헌을 비롯해 리암 니슨, 커스틴 던스트, 테야나 테일러 등이 함께 이름을 올렸다.

이병헌은 사랑, 증오, 기쁨, 슬픔 등 원초적 감정을 연기에서 어떻게 구현하는지에 대한 매체의 질문에 "연기할 때 나는 실제 삶을 떠올리지 않는다"고 답했다. 그는 "그 감정을 정확하게 표현하려면 이야기 안에 완전히 들어가 있어야 한다"며 "촬영 중에는 대본을 처음 읽을 때는 생각조차 못 했던 감정이 내 안에서 튀어나와서 놀랄 때도 있다"고 말했다.


한편 이병헌은 박찬욱 감독 영화 '어쩔수가없다'로 제83회 골든글로브 시상식에서 뮤지컬·코미디 영화 부문 남우주연상 후보로 지명됐다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

