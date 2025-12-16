이병헌, 뉴욕타임스 선정 '올해 최고의 배우 10인'

배우 이병헌. BH엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

배우 이병헌이 뉴욕타임스 매거진이 선정한 '2025년 최고의 영화에 출연한 뛰어난 배우 10인'에 들었다.

뉴욕타임스 매거진은 최근 2025년 가장 인상적인 연기를 선보인 영화 속 배우 10인을 선정했다. 이병헌을 비롯해 리암 니슨, 커스틴 던스트, 테야나 테일러 등이 함께 이름을 올렸다.

이병헌은 사랑, 증오, 기쁨, 슬픔 등 원초적 감정을 연기에서 어떻게 구현하는지에 대한 매체의 질문에 "연기할 때 나는 실제 삶을 떠올리지 않는다"고 답했다. 그는 "그 감정을 정확하게 표현하려면 이야기 안에 완전히 들어가 있어야 한다"며 "촬영 중에는 대본을 처음 읽을 때는 생각조차 못 했던 감정이 내 안에서 튀어나와서 놀랄 때도 있다"고 말했다.

한편 이병헌은 박찬욱 감독 영화 '어쩔수가없다'로 제83회 골든글로브 시상식에서 뮤지컬·코미디 영화 부문 남우주연상 후보로 지명됐다.





이이슬 기자



