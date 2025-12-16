SK AX, AI로 중대재해 예방…'CEO 안심 패키지' 출시

사업장별 잠재 위험 파악하고

사고나면 즉각대응

SK AX는 안전 경영 관리를 지원하는 AI SHE 서비스 'CEO 안심 패키지'를 출시했다. AX 컨설팅 전문조직 애커튼파트너스가 제공하는 이 패키지는 사고 인지 및 전파부터 안전의무 이행과 입증까지 안전 경영에 필요한 모든 영역을 AI 시스템으로 통합 관리한다.

SK AX가 산업현장의 중대재해를 체계적으로 예방·관리하는 인공지능(AI) 기반 안전·보건·환경(SHE) 통합 서비스 'CEO 안심 패키지'를 선보인다고 16일 밝혔다.

'CEO 안심 패키지'는 AI 기술을 활용해 사업장별 잠재 위험요인을 분석하고, 작업자의 안전의무 이행 여부를 관리하는 동시에 사고 발생 시 즉각적인 대응을 가능하게 하는 통합 솔루션이다. SK AX는 중대재해 책임이 강화되는 환경 속에서 기업 경영진이 의사결정을 내리기 위한 안전관리 정보가 부족하다는 점에 착안해 해당 서비스를 기획했다고 설명했다.

정부가 2026년까지 산업재해 사고사망만인율을 OECD 평균 수준으로 낮추는 '중대재해 감축 로드맵'을 추진 중인 가운데, 위험성평가 의무 강화와 전담 안전관리자 선임 대상 확대 등 기업의 안전관리 비용 부담도 커지고 있다. SK AX는 CEO 안심 패키지를 통해 경영진이 안전관리 현황을 실시간으로 파악하고 위험 요소를 사전에 관리할 수 있도록 했다고 밝혔다.

이 서비스는 ▲비전AI를 활용해 사고 발생과 원인을 즉각 감지하는 'SHE OT(Operation Technology) 솔루션' ▲사업장별 사고 현황과 고위험 작업, 법규 준수 결과를 한눈에 보여주는 '리스크 대시보드' ▲AI 기반 작업안전분석(JSA)을 적용한 '작업허가 시스템' ▲안전의무 이행 내역을 자동 기록·보고하는 기능 등 안전경영에 필요한 핵심 요소를 통합했다.

웨어러블 기반 센서와 AI 기술을 활용해 작업자의 위험 행동이나 위험 구역 접근을 실시간으로 감지하고 알림을 제공하는 기능도 포함됐다. 생체신호 기반 건강 상태 감지와 위험성 평가를 연계해 '예측·대응·개선'이 통합된 안전관리 체계 구축이 가능하다는 설명이다.

CEO 안심 패키지는 SK AX의 AX 전문 컨설팅 조직인 애커튼파트너스가 전략 수립부터 설계·구축·운영까지 전 과정을 맡았다. 대형 제조·산업 현장에서 축적한 안전관리 경험과 데이터를 기반으로 산업 전반에 적용 가능한 디지털 안전관리 표준을 제공한다는 계획이다.

최진민 SK AX 애커튼파트너스 대표 파트너는 "AI 기반 디지털 SHE 체계는 기업 안전경영을 뒷받침하는 핵심 인프라로 자리잡고 있다"며 "CEO 안심 패키지를 통해 경영진과 현장 근로자 모두가 신뢰할 수 있는 작업환경을 만드는 데 기여하겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



