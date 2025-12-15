본문 바로가기
고려아연, 2조8508억원 규모 유상증자…"美 주도 광물 공급망 재편 대응"

권현지기자

입력2025.12.15 17:41

美 크루서블에 제3자배정

고려아연 은 약 2조8508억원의 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 15일 공시했다.


신주 220만9716주(보통주)를 발행하며, 주당 발행가액은 129만133원이다. 신주 상장 예정일은 내년 1월 13일이다. 제3자 배정 대상자는 미국 크루서블(Crucible JV LLC)이다.

고려아연은 또 크루서블에 약 1323억원을 출자한다고 공시했다. 출자 후 지분율은 10%가 된다.


고려아연은 "크루서블 및 투자자인 미국 정부 등과의 전략적 제휴를 통해 미국 주도의 글로벌 핵심광물 공급망 재편 정책에 선제적으로 대응해 지정학적 갈등, 수출규제 및 물류차질 등에 따른 리스크를 분산하고 전기차·배터리·방산 등 북미 핵심광물 시장을 선점함으로써 중장기 성장 동력을 확보하기 위한 목적"이라고 밝혔다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
