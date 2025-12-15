본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

손잡은 김해시-빙그레, 지역경제 활성화·일자리 창출 업무협약

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.15 15:59

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 김해시와 빙그레가 지역경제에 활력을 불어넣고 일자리를 창출하기 위해 손을 맞잡았다.


시는 15일 오전 빙그레와 지역경제 활성화 및 일자리 창출 업무협약을 맺고 협력 강화와 지역산업 활성화 방안을 논의했다고 밝혔다.

협약에는 홍태용 김해시장과 김영현 빙그레 김해공장 공장장, 직원 등이 참석했다.


홍태용 경남 김해시장(왼쪽 세 번째)과 김영현 빙그레 김해공장장이 업무협약서를 든 채 직원들과 기념사진을 찍고 있다. 김해시 제공

홍태용 경남 김해시장(왼쪽 세 번째)과 김영현 빙그레 김해공장장이 업무협약서를 든 채 직원들과 기념사진을 찍고 있다. 김해시 제공

AD
원본보기 아이콘

협약에 따라 양측은 지역사회 연대와 사회공헌 협력사업 수행을 위한 상호 교류, 구직자를 위한 일자리 사업 공동 발굴 등에 힘을 모은다.


특히 김해시는 빙그레에 ‘채용지원 서비스’를 제공하고 이달 중으로 구인·구직난 해소를 위한 원스톱 취업 지원 프로그램 '희망일자리버스'를 빙그레와 함께 운영한다.

빙그레는 김해 가야뜰 쌀 급식과 진영단감 구매로 특산물 판매를 촉진하고 장애인 체육 활성화 및 채용, 김해국가유산야행과 가야문화축제 참여 및 후원, 취약계층 일자리 창출, 소외계층 후원 등으로 협력한다.


홍 시장은 "이번 협약이 기업과 구직자를 효과적으로 연결하는 계기가 되길 바란다"라며 "김해시의 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출, 고용 안정에 앞장설 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 이유는? [부동산AtoZ] 1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한 이유는

"대륙여신처럼 해달라" 17억 들여 성형…"예전 얼굴로" 또 성형 왜?

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

늘 쓰는 그자리…"칫솔 '이곳'에 뒀다간 세균 득실"

'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

"김건희, 尹 때문에 다 망쳤다며 계엄에 분노했다"

새로운 이슈 보기