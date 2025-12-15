인크레더블버즈 누트라코스, 연말 브랜드 행사 '2025 NUTRAKOS BEYOND TIME' 개최

인크레더블버즈 인크레더블버즈 064090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,476 전일대비 139 등락률 +10.40% 거래량 496,333 전일가 1,337 2025.12.15 14:18 기준 관련기사 인크레더블버즈 누트라코스, CJ온스타일 방송서 완판 기록인크레더블버즈, 두바이서 ‘수네코스 글로벌 서밋’ 개최[클릭 e종목]"인크레더블버즈, 글로벌 의료기기 플랫폼 기업 성장" 전 종목 시세 보기 close 의 이탈리아 이너뷰티 브랜드 누트라코스(NUTRAKOS)가 오는 18일 연말 브랜드 행사 '2025 NUTRAKOS BEYOND TIME'을 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 누트라코스가 국내 소비자를 직접 초청해 진행하는 첫 공식 오프라인 이벤트로 브랜드의 핵심 철학과 제품 가치를 진정성 있게 전달하기 위해 마련됐다. 그동안 온라인을 중심으로 고객과 소통해온 누트라코스는 이번 행사를 계기로 소비자 경험을 오프라인까지 확장하며 접점을 넓혀 나갈 방침이다.

누트라코스는 30여년간 아미노산(Amino Acids) 기반 연구에 집중해 ECM(Extracellular Matrix·세포외기질) 구조에 접근하는 독자 포뮬러를 개발해 온 브랜드다. 피부 본연의 구조 회복을 중점으로 한 이러한 연구 철학은 유럽·중동·아시아 등 다양한 의료·뷰티 시장에서 평가받아 왔으며, 의료진 신뢰를 기반으로 글로벌 시장에서 입지를 확장해왔다. 누적 판매 800만포 이상을 기록하며 이너뷰티 분야에서도 꾸준한 성장세를 유지하고 있다.

올해 개최되는 'NUTRAKOS BEYOND TIME'은 이러한 브랜드 헤리티지를 소비자에게 직접 소개하는 자리로, 누트라코스가 추구해온 '타임 리커버리(Time Recovery)' 철학을 고객의 관점에서 새롭게 해석해 공유할 예정이다. 단순한 제품 체험을 넘어, 온라인으로는 확인하기 어려운 고객의 생생한 의견을 현장에서 듣고 브랜드가 직접 소통하는 '리얼 컨슈머 경험'을 강화하는 데 의미를 두고 있다.

인크레더블버즈 관계자는 "이번 행사는 누트라코스가 지켜온 연구 철학과 브랜드 가치를 소비자에게 가장 진솔하게 전달할 수 있는 기회"라며 "브랜드가 고객을 직접 찾아가 의견을 나누고 경험을 공유하는 방식은 앞으로 누트라코스가 강화해 나갈 중요한 방향성"이라고 말했다.

한편 누트라코스는 이번 행사를 시작으로 국내에서 소비자 참여형 프로그램을 확대하고, 온라인과 오프라인 채널을 연계한 브랜드 경험을 강화해 나갈 계획이다. 아미노산 기반 포뮬러와 국제 특허 성분을 중심으로 프리미엄 이너뷰티 시장에서의 경쟁력도 지속적으로 높여갈 예정이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>