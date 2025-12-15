한투증권, 온라인 전용 'TRUE ON ELS' 등 ELB·ELS 32종 모집

한국투자증권은 주가연계파생결합사채(ELB) 및 주가연계증권(ELS) 상품 32종을 출시한다고 15일 밝혔다.

TRUE ON ELS 427회는 SK하이닉스, 네이버(NAVER)를 기초자산으로 하는 온라인 전용 스텝다운형 상품이다. 만기는 3년이며 4개월마다 기초자산 가격을 관측해 최초 기준가격의 90%(4개월), 85%(8개월), 80%(12,16개월) 75%(20개월), 70%(24개월), 65%(28개월), 60%(32개월, 만기) 이상일 경우 연 22.92%의 수익과 함께 상환된다.

TRUE ELS 18381회는 엔비디아(NVIDIA)와 브로드컴(BROADCOM)을 기초자산으로 하는 주식지급형 ELS다. 주식지급형은 만기 시 손실이 발생하였을 경우 기초자산 중 주가 하락 폭이 가장 큰 주식을 현금 대신 지급하는 구조다. 상품 만기는 3년이며, 6개월 단위로 조기상환 여부를 판단하여 기초자산이 최초 기준가격의 90%(6개월), 80%(12개월), 75%(18개월), 70%(24개월), 65%(30개월), 55%(만기) 이상일 경우 연 11.60%의 수익을 지급하고 상환된다.

두 상품 모두 조기상환 조건을 달성하지 못하더라도 투자기간 중 각각 최초 기준가의 45%, 30% 미만으로 하락한 기초자산이 없으면 만기 시 약정한 수익금을 지급한다. 단, 기초자산이 그 이상 하락하면 각각 원금의 40~100%, 45~100%까지 손실이 발행할 수 있다.

이번 출시 상품의 청약 기간은 상품별로 상이하다. TRUE ELS 21종은 일반 개인투자자 기준 12월 15일부터 16일까지 청약 가능하며, 이후 17~18일 투자자 숙려기간을 갖고 19~22일 오전 10시 사이 청약 의사를 확정하면 된다. TRUE ON ELS 온라인 전용 상품 11종은 청약기간이 15~19일이다. 22~23일 숙려기간을 갖고, 24~26일 오전 10시까지 청약 의사를 확정하면 된다.

오는 21일까지 상품 출시를 기념한 이벤트도 진행된다. 제시된 퀴즈의 정답을 맞힐 경우 추첨을 통해 이마트 상품권, 올리브영 및 치킨 교환권 등 푸짐한 경품을 제공한다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>