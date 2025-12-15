본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[날씨]강한 바람에 체감온도 '뚝'…빙판·도로 살얼음 주의

임춘한기자

입력2025.12.15 07:34

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미세먼지 농도 '좋음'∼'보통'

월요일인 15일 북서쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 기온이 낮고, 바람이 강하게 불어 체감온도가 낮겠다.


서울 종로구 광화문네거리에서 패딩 등 외투를 입은 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

서울 종로구 광화문네거리에서 패딩 등 외투를 입은 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -2.9도, 인천 -1.4도, 수원 -3.0도, 춘천 -4.4도, 강릉 0.4도, 청주 -0.6도, 대전 -1.8도, 전주 0.8도, 광주 1.4도, 제주 8.2도, 대구 1.2도, 부산 1.3도, 울산 0.3도, 창원 0.9도 등이다. 낮 기온은 4∼12도로 예보됐다.

충남 서해안과 전라 서해안에는 새벽까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. 울릉도·독도에는 5㎜ 미만의 비가 예보됐다. 눈비가 얼어붙어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 안전사고에 유의해야 한다.


미세먼지 농도는 전국에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼3.0m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6년 만에 70억 올랐다 '구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박나래 '주사 이모' 출국 금지해야"…법무부 "원칙·절차 따라 진행"

로봇 인플루언서 때린 사람 인플루언서…100만 달러 손배소 피소

'지드래곤 콘서트' 암표 거래 시도한 중국인들 적발

'잘나가는' 조미김, 날개도 달까…美 수출관세 면제

숫자로 확인되는 웹툰의 성장 잠재력

만원 열차 바닥에 앉은 英 공주…소탈한 모습에 '깜짝'

"日 대지진 발생 시 20만명 사망 추정"…여행갈 때 '이것' 챙겨야

새로운 이슈 보기