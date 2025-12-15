[날씨]강한 바람에 체감온도 '뚝'…빙판·도로 살얼음 주의

미세먼지 농도 '좋음'∼'보통'

월요일인 15일 북서쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 기온이 낮고, 바람이 강하게 불어 체감온도가 낮겠다.

서울 종로구 광화문네거리에서 패딩 등 외투를 입은 시민들이 길을 건너고 있다.

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -2.9도, 인천 -1.4도, 수원 -3.0도, 춘천 -4.4도, 강릉 0.4도, 청주 -0.6도, 대전 -1.8도, 전주 0.8도, 광주 1.4도, 제주 8.2도, 대구 1.2도, 부산 1.3도, 울산 0.3도, 창원 0.9도 등이다. 낮 기온은 4∼12도로 예보됐다.

충남 서해안과 전라 서해안에는 새벽까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. 울릉도·독도에는 5㎜ 미만의 비가 예보됐다. 눈비가 얼어붙어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼3.0m다.





