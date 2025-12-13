1202회 로또 1등 '5, 12, 21, 33, 37, 40'…보너스 번호 '7'
손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스2030년에 7억까지 간다…고점 대비 36% 떨어졌는데... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
1202회 로또 1등 '5, 12, 21, 33, 37, 40'…보너스 번호 '7'
2025년 12월 13일(토)
1202회 로또 1등 '5, 12, 21, 33, 37, 40'…보너스 번호 '7'
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
'19세 최연소 합격자 탄생'…7급 국가공무원 시험
발등에서 귀가 왜 나오는데?…5개월 만에 되돌린 의학의 기적
위반 시 벌금 140만원…여학생들 교실에서 스카프 착용 금지시킨 '이 나라'
"쉬고 싶어서 쉬는 게 아닌데"…첫 월급 200만원도 안 되는 청년이 68%
고점 대비 36% 떨어졌는데…'비트코인, 50만달러 간다'
"더러운 머리 잘라라" 中, 日 '난징대학살' 겨냥 포스터 공개
K팝, 중·일 갈등에 발목 잡히나…日 멤버 그룹 빨간불
“은수저도 20만원”…치솟는 가격에 돌 선물 공식 깨졌다