대한항공 "승객 최다 방문지는 도쿄…1650만명 태우고 2.8억km 날아"

가장 많이 이용한 승객은 216번 탑승

올해 대한항공을 이용한 승객들이 가장 많이 간 해외 도시 '톱 3'는 일본 도쿄, 오사카, 후쿠오카였다. 대한항공은 총 1649만명을 태우고 2억8000㎞의 하늘길을 날았다. 백두산에서 한라산까지 56만 번 완주할 수 있는 거리다.

대한항공이 11일 홈페이지에 공개한 '2025년 연말결산'에 따르면 한국발 승객들이 가장 많이 방문한 지역은 지난해에 이어 도쿄가 1위를 차지했다. 2위 오사카, 3위 후쿠오카, 4위는 방콕이다.

중국 노선 탑승객 수가 지난해보다 대폭 증가했다. 한국에서 출발해 상하이를 방문한 승객이 지난해보다 12만8000명 늘어 가장 높은 관심을 받은 중국 여행지로 등극했다. 베이징 방문객은 7만1000명, 칭다오 방문객은 6만3000명 증가했다.

연령대별 이용 비중은 30~40대가 40%로 가장 많았다. 50~60대 30%, 10~20대 21%, 기타 연령대 9%였다. 전체 탑승객 중 외국인 비중은 35%를 차지했으며, 외국인 중에서는 미국·중국 국적 비율이 각 24%로 가장 높았다.

대한항공을 가장 많이 이용한 승객은 올해에만 총 216번 탑승한 것으로 조사됐다. 왕복 여정으로 환산하면 108번 여행한 셈이다. '혼자 여행하는 어린이 서비스'로 대한항공 승무원의 도움을 받아 국제선 항공기에 탑승한 어린이는 5192명이었다. 비행기를 타고 해외를 다녀온 반려동물은 3만1818마리였다.

대한항공은 올해 신규 CI와 새 항공기 도장을 발표하고 공항 라운지를 대대적으로 변경했다. 새롭게 도장된 대한항공 항공기는 34대이며, 내년에도 순차적으로 도장을 바꿔나갈 계획이다.

인천국제공항 제2여객터미널에 위치한 대한항공 라운지 누적 입장객 수는 총 131만6000여명이다. 8월 신규 개장 후에만 34만2000여 명이 방문했다. 신규 라운지에서 가장 인기 많은 품목으로는 셰프가 즉석 조리하는 라이브 스테이션의 '피자'가 꼽혔다.

사전에 가장 많이 신청한 프레스티지석 기내식 메뉴는 낙지볶음과 백반이었다. 2위는 제육쌈밥, 3위는 로즈메리소스의 소고기 스테이크였다.

또 승객들이 기내 엔터테인먼트로 가장 많이 본 영화는 월트디즈니 컴퍼니 코리아가 배급하는 '캡틴 아메리카: 브레이브 뉴 월드'였다. 드라마는 tvN '선재 업고 튀어', 예능은 MBC '나 혼자 산다'가 각각 가장 많은 시청 횟수를 기록했다.

대한항공 스카이패스 마일리지 사용처도 다양했다. 1만 마일리지 이하 인기 사용처는 '캐시 앤 마일즈'가 가장 높은 비율(37%)을 차지했다. 캐시 앤 마일즈는 대한항공 홈페이지·모바일 앱에서 일반 항공권을 구매할 때 세금 및 유류할증료를 제외한 항공권 금액의 최대 30%까지 마일리지를 사용할 수 있는 서비스다. 이어 대한항공 로고 상품을 판매하는 'KE 디자인스토어'(16%)로 조사됐다. 마일리지로 가장 많이 구매한 상품은 TWB 페이스 타월이었다.

또 대한항공 기프트카드로 주변에 따뜻한 마음을 전달한 고객도 늘었다. 지난해보다 2배 늘어난 3만6000여장의 기프트카드가 사용됐다. 한 사람이 가장 많이 기프트카드를 구매한 횟수는 71차례에 이른다. 이번 연말결산은 1월 1일부터 11월 10일까지 국제선 탑승 데이터(일부 콘텐츠는 한국 출발 국제선 기준)를 기반으로 집계했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



