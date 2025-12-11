글로벌 신드롬 입증…'케데헌' 헌트릭스 타임지 표지 장식

케데헌 '헌트릭스' 29일자 타임 표지 장식

'올해의 돌파구' 선정…글로벌 인기 입증

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)' 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 미국 시사주간지 타임(Time) 표지를 장식했다.

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 속 가상 걸그룹 '헌트릭스'가 타임 표지를 장식했다. 타임 AD 원본보기 아이콘

9일(현지시간) 미국 시사주간지 타임은 케데헌을 2025년 '올해의 돌파구(Breakthrough of the Year)'로 선정하며 캐릭터 루미·미라·조이를 12월29일자 표지에 전면 배치했다.

타임은 브루클린에서 열린 싱어롱 상영회가 연일 매진을 기록했다며 "아이들 뿐 아니라 성인 관객까지 노래를 따라 부르며 몰입했다"고 소개했다. 이어 "2013년 '겨울왕국' 이후 이렇게 일상 속에 깊이 스며든 애니메이션은 거의 없었다"고 평가했다.

대표 OST '골든(Golden)'에 대해서도 "경쾌하면서도 강한 중독성을 지닌 곡"이라며 "한국적 디테일과 생동감 넘치는 비주얼이 영화 정서를 완성한다"고 호평했다.

음악 작업에 참여한 한국인 작곡가 이재(Ejae)는 타임과의 인터뷰에서 "한국의 완벽주의 문화 속에서 '불완전함도 아름답다'는 메시지가 많은 관객에게 울림을 준다"고 말했다.

타임은 케데헌이 한국 전통 식문화·한의원·목욕탕 등 생활 풍경을 자연스럽게 구현한 점과 테디·린드그렌 등 K팝 프로듀서가 참여한 OST 라인업을 성공 요인으로 꼽으며 "K컬처가 글로벌 콘텐츠의 주류로 이동하는 새로운 국면"이라고 분석했다.

한편 케데헌의 대표곡 '골든'은 빌보드 핫100에 24주 연속 진입, 누적 스트리밍 800억회를 돌파하며 흥행세를 이어가고 있다. 지난달 27일에는 미국 최대 연례행사 중 하나인 메이시스 추수감사절 퍼레이드에도 등장해 글로벌 인기를 다시 한번 입증했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>