남양주시, '문화아카데미 최고위과정 3기' 수료…지역문화 리더 41명 배출

이종구기자

입력2025.12.10 17:49

지역문화 리더 41명 배출하며
시민 인문·문화역량 한 단계 도약

경기 남양주시(시장 주광덕)는 10일 남양주문화원사에서 시민 인문·문화교육 프로그램인 '문화아카데미 최고위과정 3기 수료식'을 개최했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 10일 남양주문화원사에서 시민 인문·문화교육 프로그램인 '문화아카데미 최고위과정 3기 수료식'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 10일 남양주문화원사에서 시민 인문·문화교육 프로그램인 '문화아카데미 최고위과정 3기 수료식'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

문화아카데미는 시민들에게 수준 높은 인문 교양 강좌와 지역 역사 교육을 제공하는 남양주문화원의 대표 교육사업으로, 지역의 문화 리더를 양성하는 산실로 자리매김하고 있다.


이날 수료식에는 주광덕 시장, 김경돈 남양주문화원장을 비롯해 제3기 수료생 및 총원우회장 등 60여 명이 참석해 문화 아카데미의 성공적 수료를 기념하는 뜻깊은 시간을 마련했다.

이번 3기 문화 아카데미는 지난 3월 개강해 12월까지 진행됐으며, 총 41명의 지역 문화리더를 배출했다. 교육과정은 남양주의 역사 인물 및 문화에 대한 강좌부터 일상 속의 AI, 트렌드 코리아까지 인문학과 실용 지식을 아우르는 폭넓은 주제로 구성돼 큰 호응을 얻었다.


행사는 현악4중주의 식전 공연을 시작으로 △학사 보고 △축사 △수료증 수여 △시상식 △발전기금 전달식 순으로 진행됐다.

주광덕 남양주시장이 10일 남양주문화원사에서 시민 인문·문화교육 프로그램인 '문화아카데미 최고위과정 3기 수료식'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 10일 남양주문화원사에서 시민 인문·문화교육 프로그램인 '문화아카데미 최고위과정 3기 수료식'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

시상식에서는 학업에 모범을 보인 최우수원우를 비롯한 7명의 수료생에게 상장이 수여돼 그간의 열정과 노고를 격려하는 시간이 마련됐다.


주광덕 시장은 "지난 1년 동안 배움의 열정으로 남양주의 역사와 정신을 함양해 온 수료생 여러분이 바로 남양주의 문화 수준을 높이는 주역"이라며 축하의 인사를 전했다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
