부산 기장군, 전복 종자 31만 마리 방류… 수산자원 회복·어업인 소득증대 ‘속도’

13개 어촌계 참여… 청정해역서 성장 기대

기장군은 10일 수산자원 회복과 어업인 소득 증대를 위해 관내 마을어장 해역에 전복 종자 31만 마리를 방류했다.

이번 방류는 '2025년 수산종자 매입·방류사업'의 하나로 추진, 총 2억 5000만원의 사업비는 부산시와 기장군이 각각 50%씩 부담했다.

방류 작업에는 기장군을 비롯해 부산시 수산자원연구소, 한국수산자원공단, 어업인 단체 등 약 100명이 참여, 지역 13개 어촌계 마을어장에서 방류가 진행됐다.

방류에 앞서 각 어촌계 소속 나잠어업인(해녀)들은 전복의 생존율을 높이기 위해 불가사리 등 천적 생물을 사전에 제거하고, 방류 당일에는 직접 잠수해 적합한 지점에 전복을 투입하는 등 세밀한 작업을 진행했다.

이번에 방류된 전복 종자는 부산시 수산자원연구소의 전염병 검사를 통과한 각장 4㎝ 이상의 건강한 개체로, 기장 청정 해역에서 약 10㎝까지 성장할 것으로 예상된다. 기장군은 청정한 해양환경과 풍부한 먹이 자원을 기반으로 전복 생육에 최적의 조건을 갖추고 있어 자원 회복 효과가 클 것으로 기대하고 있다.

정종복 군수는 "기장군은 청정해역과 우수한 자연환경 덕분에 전복 생육에 유리한 조건을 갖추고 있다"며 "이번 방류사업이 지역 어장의 생산력 강화와 어업인의 소득안정에 실질적인 도움이 되길 기대한다. 수산자원 회복과 지속가능한 어업 기반 조성을 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.

기장군과 유관기관 관계자들이 전복 종자 방류사업 현장에서 기념촬영하고 있다. 기장군 제공





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



