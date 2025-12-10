새마을금고, 'AI전략부'로 금융판을 다시 짜다

상호금융권 첫 AI 전환 컨트롤타워

지역금융 혁신 가속



새마을금고중앙회가 상호금융권 최초로 'AI 전략부'를 신설하며 인공지능(AI) 기반 금융혁신을 본격화했다. 내부 업무 효율화 수준을 넘어 지역 밀착 금융의 구조적 전환을 꾀하는 전략적 조치로 평가된다.

새마을금고 중앙회 전경 AD 원본보기 아이콘

중앙회는 이번 조직 신설을 통해 ▲AI 전환(AX) 체계 확립 ▲생산적 금융 경쟁력 강화 ▲AI 생태계 구축이라는 3대 전략목표를 추진한다. 금융환경 변화가 급격히 가속하는 가운데, 미래 금융시장에서의 주도권을 확보하기 위한 장기적 투자라는 해석이 나온다.

AI 전략부는 새마을금고 AI 혁신의 컨트롤타워로 기능한다. ▲AI 인프라·플랫폼 구축 ▲AI-OCR 기반 서류 문자인식 도입 확대 ▲AI 개발·코딩 지원 플랫폼 구축 ▲업무지시가 기반 질의응답 챗봇 운영 등을 통해 전사적 AI 활용 생태계를 조성한다.

업무 정확성·생산성 향상은 물론, 금융기관 운영 전반의 효율성이 획기적으로 개선될 것으로 전망된다.

특히 새마을금고는 AI 기술을 '생산적 금융' 실현의 핵심 인프라로 삼겠다는 전략을 분명히 했다.

지역별 특성에 맞춘 금융서비스 고도화, 금융 취약계층 접근성 향상 등 지역사회에 직접적 가치를 제공하는 금융모델을 구축한다는 계획이다.

새마을금고중앙회 관계자는 "AI 전환을 본격화해 고객 중심 금융서비스 수준을 크게 높이고, 상호금융권의 AI 혁신을 새마을금고가 선도하도록 전담 조직을 확대하겠다"며 "회원과 지역사회가 체감하는 새로운 금융 가치를 창출하겠다"고 말했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>