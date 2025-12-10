눈 내리는 '아난티'로 떠나요… 크리스마스트리 빌리지, K-크리스마스 쇼

'빌라쥬 드 아난티' 트리 120그루서 인공눈 쇼



갓·버선·항아리 전통미 크리스마스 트리 연출

아난티가 겨울 시즌을 맞아 전통미 코드 트리 둘레로 '눈 내리는 아난티' 이벤트를 펼친다.

아난티는 10일 한국 전통미를 담은 크리스마스 콘셉트를 공개했다. 갓, 항아리, 버선 등 전통 소재를 트리 장식에 적용해 새로운 K-크리스마스 분위기를 창조했다는 설명이다. 아난티 측은 "전통적 질감과 현대적 감성을 조화시키려 했다"고 소개했다.

부산 기장 '빌라쥬 드 아난티' G스퀘어에는 10m 트리를 포함해 120그루가 넘는 트리가 자리잡았다. 삿갓과 항아리, 버선 모양을 활용한 장식이 곳곳에 달렸고 전통 노리개에서 영감을 받은 '술(태슬)' 장식도 눈길을 끈다. 바람에 흔들리는 술 장식에는 좋은 기운이 머문다는 의미가 담겼다고 아난티 측이 설명했다.

빌라쥬 드 아난티 G스퀘어에서 인공 눈이 날리고 있다. AD 원본보기 아이콘

빌라쥬 드 아난티 트리에 설치된 갓, 항아리, 버선 모양 등의 장식 소품들. 원본보기 아이콘

크리스마스트리 위로 인공 눈이 흩날리는 '눈 내리는 아난티'가 펼쳐진다. 인공 눈은 오는 12월 20일 이전까지는 금요일 오후 8시, 토·일요일 오후 6시·8시에 내린다. 20일부터 28일까지는 매일 오후 6시와 8시에 연출된다.

바다 전망을 뽐내는 아난티 코브에서는 겨울 바다와 크리스마스트리가 맞닿는 '바다 위 크리스마스' 풍경이 펼쳐진다. 실내에도 자개 보석함, 미니 경대 등 전통 소품과 트리를 함께 코디해 아난티만의 분위기로 시선을 '강탈'한다.

아난티 남해·아난티 코드·아난티 앳 강남 역시 소나무와 계절 꽃을 중심으로 꾸민 트리로 전통적 요소를 현대적 공간에 자연스럽게 녹였다.





