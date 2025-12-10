본문 바로가기
원주시 성매매집결지 폐쇄 '새로운 목표,하나의 방향' 토론회 개최

이종구기자

입력2025.12.10 16:01

강원도 원주의 성매매 집결지 폐쇄를 위한 시민사회와 시 정부의 노력을 평가하고 향후 방향을 모색하는 토론회가 원주시의회에서 개최된다.

원주의 성매매 집결지 폐쇄를 위한 시민사회 토론회 포스터. 성매매집결지 폐쇄를 위한 범시민연대 제공

성매매근절 및 성매매집결지 폐쇄를 위한 범시민연대와 원주가정폭력성폭력상담소가 공동으로 주최하는 이번 토론회는 오는 11일 오후 4시, 원주시의회 모임방에서 열린다.


이번 토론회는 '새로운 목표, 하나의 방향'이라는 주제로 성매매근절 및 성매매집결지폐쇄를 위한 범시민연대와 원주가정폭력성폭력상담소가 공동으로 주최하며, 2025년 한 해 동안 성매매 근절 및 성매매 집결지폐쇄를 위한 범시민연대의 활동과 원주시청의 집결지 폐쇄를 위한 정책추진현황을 듣고 토론자들의 토론을 통해 원주의 집결지 폐쇄 활동에 대한 평가와 더불어 향후 방향을 논의하는 자리로 마련됐다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

