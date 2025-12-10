본문 바로가기
오는 11일 철도 파업 … 경남도, 비상수송대책 상황실 가동

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.10 15:12

경상남도가 전국철도노동조합 무기한 총파업을 하루 앞둔 10일 비상수송체제에 들어가 비상수송대책 상황실 가동에 나섰다.


정부와 철도노조는 한국철도공사(코레일)-주식회사 SR 통합, 성과급 정상화, 4조 2교대 전면 시행, 안전 인력 충원 등을 골자로 교섭을 진행했으나 결국 입장을 좁히지 못했다.

이에 철도노조는 오는 11일부터 무기한 총파업 시작을 예고했다.


경남도청. 이세령 기자

경남도청. 이세령 기자

경남도는 코레일이 운행하는 경전선과 경부선 구간의 열차 운행이 평시보다 20~30％ 줄어들 것으로 전망했다.


다만 SR이 운영하는 수서행 고속열차 SRT는 평소대로 운행한다고 전했다.

도는 창원-서울 58회, 창원-대전 8회, 진주-서울 76회, 진주-대전 7회, 김해-서울 14회, 양산-서울 9회, 양산-대전 3회 등 도내 시외·고속버스가 운행되고 있으나, 파업으로 인한 열차 운행 감소로 버스 좌석이 부족하면 예비차량 29대를 즉시 추가 투입할 예정이다.


아울러 원활한 물류 수송을 위해 화물운송업체, 화물차주가 물량 운송 계획을 고려해 대체 수송 시 차량을 투입할 수 있도록 화물협회에 협조를 요청했다.


도는 열차 운행이 줄어 이용이 어려울 가능성을 고려해 시외·고속버스 이용을 권장하고, 열차 이용 전, 레츠코레일 누리집이나 모바일앱 '코레일톡'에서 미리 운행 정보를 확인하라고도 당부했다.


박성준 도 교통건설국장은 "파업 종료 시까지 상황실을 체계적으로 운영해 철도 운행 상황에 따라 고속·시외버스 증편, 화물 수송력 증강 등 단계별로 대응하고 도민 불편을 최소화하겠다"라고 말했다.


철도 파업 관련 기타 자세한 사항은 비상수송대책 상황실에 문의하면 안내받을 수 있다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
