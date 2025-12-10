본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

KT&G 북서울본부, 시각장애인 위한 상상펀드 후원금 전달

이종구기자

입력2025.12.10 14:37

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제1회 전국 시각장애인 택틱스대회 지원
상상펀드 후원금 300만원 전달

KT&G 북서울본부(본부장 김만수)가 지난 5일 제1회 전국시각장애인 택틱스(시각장애인 지능 야구) 대회를 지원하기 위해 후원금 300만원을 경기도시각장애인복지관에 전달했다.

KT&G 북서울본부(본부장 김만수)가 지난 5일 제1회 전국시각장애인 택틱스(시각장애인 지능 야구) 대회를 지원하기 위해 후원금 300만원을 경기도시각장애인복지관에 전달하고 있다. KT&G 북서울본부 제공

KT&G 북서울본부(본부장 김만수)가 지난 5일 제1회 전국시각장애인 택틱스(시각장애인 지능 야구) 대회를 지원하기 위해 후원금 300만원을 경기도시각장애인복지관에 전달하고 있다. KT&G 북서울본부 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 후원금은 KT&G의 '상상펀드' 기금으로 마련되었으며, 이번 행사에 필요한 물품 지원에 활용될 예정이다.


'상상펀드'는 2011년 출범한 KT&G의 사회공헌기금으로 임직원들이 매월 급여의 일정 금액을 자발적으로 기부하면 회사가 동일한 금액을 더하는 '매칭 그랜드(Matching Grant)' 형태로 조성되며, 국내외 소외계층 지원과 긴급한 사회문제 해결에 활용되고 있다.

김만수 KT&G 북서울본부장은 "이번 후원을 통해 제1회 전국 시각장애인 택틱스대회 진행에 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "회사는 앞으로도 지역사회와 상생의 가치 실현을 위해 사회적 책임과 의무를 다하겠다"고 밝혔다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

"이게 된다고?" 문어에 피아노 건반 줬더니…황당 실험 뜻밖의 결과

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화"

새로운 이슈 보기