현대로템, 고속철 첫 해외 수출…우즈벡 초도분 조기 출고

현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 188,400 전일대비 3,800 등락률 -1.98% 거래량 753,519 전일가 192,200 2025.12.10 14:27 기준 관련기사 공정위, LIG넥스원·현대로템 조사…방산 '빅4' 갑질 정조준현대로템, 장애물개척전차 2차 양산 계약…전방 부대·해병대 첫 투입현대로템, 방위사업청과 2500억 규모 공급계약 전 종목 시세 보기 close 은 10일 경남 창원시 마산항에서 '우즈베키스탄(우즈벡) 고속차량 초도 편성 출항식'을 진행했다고 밝혔다. 행사에는 잠쉬드 압두하키모비치 호자예프(Jamshid Abdukhakimovich KHODJAEV) 우즈벡 경제부총리를 포함한 우즈벡과 대한민국 주요 정관계 인사들, 현대로템 임직원 등이 자리했다.

현대로템이 제작한 우즈베키스탄 고속차량. 현대로템

현대로템이 현지에 공급하는 우즈벡 고속차량은 총 42량(편성당 7량) 구성이다. 현지 맞춤형으로 궤도 폭이 넓은 광궤용 대차가 들어가는 이 차량은 사막 기후의 높은 고온과 모래 바람에도 안정적인 성능을 내는 방진 설계가 적용됐다. 총 1286㎞에 달하는 현지 장거리 노선에 투입되는 만큼 교통 인프라 개선에 기여할 것으로 기대된다.

우즈벡 고속차량은 국내에서 2021년부터 영업 운행 중인 동력분산식 고속차량 KTX-이음(EMU-260)을 기반으로 한 차량이다. 현대로템은 설계부터 구매, 생산 등 전과정에서 KTX-이음 양산 경험을 바탕으로 우즈벡 고속차량 생산에도 최적화된 공정 효율을 거둘 수 있었다.

현대로템은 지난해 6월 우즈벡 철도청(UTY·Uzbekistan Temir Yo'llari)과 동력분산식 고속차량 공급 및 유지보수 사업을 계약하면서 처음으로 국산 고속차량의 수출을 이뤄냈다. 이는 기존에 운행되던 스페인의 동력집중식 고속차량을 동력분산식으로 교체하려는 현지 수요와 국산 동력분산식 고속차량 기술력이 맞물린 결과였다. 모든 객차에 동력 장치가 설치된 동력분산식은 차량 양 끝에만 동력 장치가 있는 동력집중식에 반해 높은 수송 효율과 가감속 능력을 보이는 장점이 있다.

현대로템은 국내 부품 협력업체들과의 안정된 공급망을 유지해 국산화율이 90%에 달하는 고속차량을 생산 중이다. 이는 국산화율과 국내 산업 생태계의 낙수효과 등을 면밀히 심사하는 정부의 양허성 수출 금융 지원에도 긍정적으로 작용했다.

김정훈 현대로템 레일솔루션사업본부장(전무)은 기념사에서 "오늘 출항식은 국내에서 축적해 온 고속차량 기술 역량을 처음으로 세계 무대에 선보이는 매우 뜻깊은 자리"라며 "우즈베키스탄 고속차량은 양국의 협력과 우정을 상징하는 결과물"이라고 말했다.





