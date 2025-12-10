본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

송언석 "우원식 국회의장, 편파적 의사진행…법적조치할 것"

문제원기자

장보경기자

입력2025.12.10 13:21

시계아이콘01분 08초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"의장직 내려놓고 민주당 평의원 돌아가라"
"통일교 의혹 전재수 장관 등 고발할 것"

송언석 국민의힘 원내대표는 10일 전날 본회의에서 나경원 의원의 무제한토론(필리버스터) 도중 마이크를 꺼버린 우원식 국회의장과 '통일교 금품수수 의혹'이 제기된 전재수 해양수산부 장관에 대해 고발 등 법적 조치를 취하겠다고 말했다.


송언석 국민의힘 원내대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 현안관련 기자회견에서 발언하고 있다. 2025.12.10 김현민 기자

송언석 국민의힘 원내대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 현안관련 기자회견에서 발언하고 있다. 2025.12.10 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 "어제 저녁 이재명 대통령과 여당 지도부가 한남동 관저에서 고급 만찬을 즐기고 있던 그 시각 대한민국 국회는 우 의장의 소수야당 입틀막 독재로 유린당하고 있었다"며 이같이 밝혔다.

송 원내대표는 "나경원 의원이 필리버스터를 시작한 지 10여분 만에 우 의장이 제멋대로 마이크를 꺼버렸다. 전대미문의 폭거"라며 "61년 전 이효상 당시 의장은 5시간19분 만에 김대중 의원 마이크를 껐지만 우 의장은 초스피드 시대를 사는 만큼 단 10분 만에 껐다"고 했다.


이어 "급기야 국회법을 정면으로 위반하면서 정회를 선포했고 토론이 다시 속개된 이후에도 또다시 마이크를 꺼버리는 전횡을 부렸다"며 "국회의장다운 모습은 전혀 찾아볼 수 없는 편파적인 의사진행이었고 지극히 독단적인 행태였다"고 강조했다.


그러면서 "그럴 바에는 차라리 의장을 내려놓고 친정인 민주당 평의원으로 돌아가라"며 "무제한토론을 자의적으로 중단시킨 우 의장을 국회법 위반으로 법적 조치하겠다"고 말했다.

송 원내대표는 11일 12월 임시국회 본회의가 열리면 투쟁을 재개하겠다고 했다.


송 원내대표는 "내일 본회의에 어떤 안건을 상정하게 될지, 순서가 어떻게 될지 아직 들은 바 없다. 여야 간 소통해야 될 것"이라면서도 "사법파괴 5대 악법과 국민 입틀막 3대 악법에 대해 우리 당은 끝까지 총력 투쟁하겠단 생각"이라고 했다.


민주당은 우 의장의 일정 등을 고려해 오는 11∼14일, 21∼24일쯤 본회의를 열어 남은 중점 법안들을 처리한다는 방침이지만 국민의힘은 여야 합의가 이뤄지지 않을 경우 비쟁점 법안까지 모두 필리버스터로 대응한다는 방침이다.


송 원내대표는 김건희 여사에게 금품을 전달한 혐의로 구속기소 된 윤영호 전 통일교 세계본부장이 특검 수사 과정에서 민주당 소속 전 장관에게 금품을 전달했다는 취지의 진술을 한 것 관련해서도 법적 대응을 예고했다.


송 원내대표는 "특검은 윤 전 본부장 진술을 지난 8월에 확인하고도 4개월 동안 뭉개고 있다가 어제서야 경찰 국가수사본부에 이첩했다"며 "7년이라는 정치자금법 공소시효가 끝나려면 한달여 밖에 남지 않았다. 누가 봐도 전 장관을 구하기 위한 특검의 편파적 플레이"라고 했다.


이어 "국민의힘은 전 장관과 이재명 측근 전직 의원을 수사기관에 고발하겠다"고 덧붙였다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

아이유 잡으러 간다…"내가 여기 몇 년 고객인줄 알아?" 은행은 전쟁중

처벌은 없던데, 우회하면?…청소년 SNS 금지 호주, 전 세계가 지켜본다

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

12월 임시국회 시작…여야, 쟁점 법안 극한 대치 전망

새로운 이슈 보기