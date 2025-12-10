하나금융, '하나 JOB 매칭 페스타' 전국 5곳 취업박람회 성료

인천을 시작으로 대구·광주·대전 이어 서울까지, 전국 5개 지역 순회 마무리

서울 박람회 ▲역대 최다 구직자 760명 방문 ▲서울·경기 지역 59개사 참가



9일 서울시 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최한 2025년 제5차 '하나 JOB 매칭 페스타'에 참여한 '하나 파워 온 세컨드 라이프' 취업 교육생들이 기념 촬영을 하고 있다. 하나금융그룹

하나금융그룹은 9일 서울시 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최한 2025년 제5차 '하나 JOB 매칭 페스타'를 끝으로, 올해 5개 거점 도시에서 진행된 전국 순회 일정을 성황리에 마무리했다고 10일 밝혔다.

'하나 JOB 매칭 페스타'는 하나금융그룹의 대표 일자리 창출 프로그램인 '하나 파워 온 세컨드 라이프'의 일환으로, 중장년층에게 양질의 채용 정보와 재취업 기회를 제공하고 지역기업에게는 검증된 인재 확보의 기회를 제공하는 중장년 맞춤형 재취업 박람회다.

2024년 이후 전국 주요 도시에서 15회에 걸쳐 개최된 '하나 JOB 매칭 페스타'는 ▲총 784개 기업 참가 ▲1,013건 일자리 정보 제공 ▲누적 방문자 5014명 참여하는 등의 의미 있는 성과를 거두며 대한민국 대표 중장년 일자리 플랫폼으로 자리 잡았다. 올해도 인천을 시작으로 광주·대구·대전·서울 등 전국 주요 거점 지역에서 총 5회에 걸쳐 누적 방문자 2480명 및 지역기업 281개사가 참여하며 큰 호응을 얻었다.

2025년 전국 순회의 종착지인 이번 서울 박람회에는 총 760명의 구직자가 방문해 역대 최다 참여 인원을 기록했다. 또한, 서울·경기 소재 59개 기업이 참가해 마케팅·연구원·돌봄교사·요양보호사 등 다양한 직무별 맞춤형 채용을 실시했으며, 참여기업 중 16개 기업은 '현장 면접 부스'를 운영해 구직자들에게 즉시 채용으로 연결될 수 있는 기회를 제공했다.

행사장에서는 ▲이력서·면접 코칭 ▲취업 컨설팅 ▲퍼스널 컬러 이미지 메이킹 ▲무료 증명사진 촬영 등 중장년층의 재취업 준비를 응원하는 다양한 프로그램이 운영됐다. 또한, 'AI·창업·N잡러'를 주제로 한 특별 강연과 '데이터 라벨링', '1인 크리에이터' 등 최신 채용 트렌드를 직접 경험할 수 있는 '디지털 일자리 체험관'이 마련돼 참가자들로부터 높은 만족도를 이끌어냈다.

특히, 하나금융그룹의 시니어 특화 브랜드 '하나더넥스트 상담부스'에서는 은퇴설계, 자산관리, 상속·증여, 라이프케어 컨설팅 등 전문가와 1:1 상담을 제공해 인생 2막을 꿈꾸는 중장년의 안정적인 재취업과 노후 설계를 동시에 준비할 수 있도록 지원했다. '하나은행 금융상담부스'도 함께 운영해 구직자와 구인 기업을 위한 맞춤형 금융 서비스를 제공했다.

하나금융그룹 ESG상생금융팀 관계자는 "올해 전국을 순회하며 개최된 '하나 JOB 매칭 페스타'를 통해 중장년층의 재취업에 대한 열정과 지역기업의 인재 확보에 대한 니즈를 다시 한 번 느낄 수 있었다"며 "앞으로도 하나금융그룹은 지역사회와 협력해 중장년 경력 인재들이 새로운 기회를 이어갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

한편, 하나금융그룹은 청년 일자리 창출을 위해 지역 청년 창업가를 발굴 및 육성하는 '하나 소셜벤처 유니버시티', 사회혁신기업과의 인턴십 매칭을 통해 장애인·경력보유여성 등 고용취약계층의 일자리 기회를 확대하는 '하나 파워 온 혁신기업 인턴십', 일자리 창출 및 사회·환경 문제 해결 역량을 갖춘 ESG스타트업을 지원하는 '하나 ESG 더블임팩트 매칭펀드' 등 다양한 세대와 계층을 아우르는 일자리 창출 사업을 지속적으로 추진하며 ESG 경영 확산에 힘을 쏟고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



