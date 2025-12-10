본문 바로가기
사회
수원남부소방서, 9일 정년퇴임식…새출발 격려

이영규기자

입력2025.12.10 10:15

경기 수원남부소방서가 9일 올해 하반기 퇴임식을 갖고 오랜 기간 지역의 안전을 위해 헌신해온 소방공무원의 노고를 기리는 시간을 가졌다.


이날 퇴임식에는 퇴임 대상자인 김기성 지만119안전센터장, 이상균 호매실119안전센터장과 가족과 동료 소방대원 등 50여명이 참석해 퇴임자들의 새출발을 응원했다.

이날 행사는 퇴임자 공적 소개와 표창 및 기념패 순으로 진행됐다. 각자의 얼굴을 본 딴 피규어도 깜짝 선물로 등장했다.


고영주 수원남부소방서장이 9일 올해 정년 퇴임하는 김기성 지만119안전센터장, 이상균 호매실119안전센터장에게 꽃다발과 표창을 수여한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 수원남부소방서 제공

고영주 수원남부소방서장이 9일 올해 정년 퇴임하는 김기성 지만119안전센터장, 이상균 호매실119안전센터장에게 꽃다발과 표창을 수여한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 수원남부소방서 제공

김기성 센터장과 이상균 센터장은 지난 수십 년 동안 후배 양성은 물론 화재와 각종 재난 현장에서 시민의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신해왔다는 평가를 받았다.


고영주 수원남부소방서장은 "오늘 퇴임하시는 분들은 그 누구보다 위험한 현장에서 묵묵히 책임을 다해 오신 분들"이라며 "그동안의 헌신에 깊은 존경과 감사를 드리고, 새로운 인생의 장에서도 건강과 행복이 함께하길 바란다"고 전했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
