현대글로비스, 연말 맞아 홀몸 어르신에 나눔 실천

복지 기관에 김장김치도 기부

현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 180,600 전일대비 700 등락률 +0.39% 거래량 43,386 전일가 179,900 2025.12.10 09:52 기준 관련기사 현대글로비스 럭비단 창단 10주년…"럭비 저변 확대""지속가능한 물류 산업 논의"…물류재단, 산업 진흥 컨퍼런스 개최현대차그룹, '월드 하이드로젠 엑스포'서 수소 사업 총망라 전 종목 시세 보기 close 는 연말을 맞아 서울 관악구 난곡동 일대 홀몸 어르신 가정을 직접 방문해 겨울철 후원물품을 전달하고 말벗 봉사를 진행했다고 10일 밝혔다.

임직원 봉사단은 9일 관악구 내 홀몸 어르신 400가구에 목도리 등 방한용품과 간편식·즉석식품 등 후원물품을 전달하며 어르신들의 안부를 살피고 따뜻한 대화를 나눴다. 본사가 위치한 성수 지역 성수종합사회복지관에는 김장김치도 기부했다. 돌봄이 필요한 200가구에 전달될 예정이다.

현대글로비스는 지역사회와 함께 호흡하는 다양한 사회 공헌 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 실천해오고 있다. 지난 6월에는 경기도 과천 서울대공원에서 어린이들의 안전의식을 높이기 위한 '안전 체험 교실'을 운영했으며, 4월에는 서울 성동구 지역 어르신들을 모시고 성수동 봄나들이 행사를 진행했다.

봉사활동에 참여한 현대글로비스 관계자는 "연말을 맞아 이웃들에게 작은 온기를 전할 수 있어 뜻깊다"며 "비록 단 하루의 봉사 프로그램에 참여한 것이지만 할머니, 할아버지들과 따뜻한 시간을 보낼 수 있어 마음이 푸근하고 우리 주변의 도움이 필요한 이웃에 대해 생각해 볼 수 있어서 유익했다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>