본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

조현 외교, 美싱크탱크 대표단 접견…"원자력·조선·핵잠 협력 가속"

손선희기자

입력2025.12.10 09:52

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조현 외교부 장관은 9일 한국을 방문 중인 미국 외교정책위원회(NCAFP) 대표단을 접견하고 원자력·조선·핵추진잠수함 등 한미 정상 간 합의사항에 대한 협력을 가속해 나가겠다는 의지를 밝혔다.

조현 외교부 장관(왼쪽 세 번째)이 9일 방한 중인 미국 외교정책위원회(NCAFP) 대표단과 만찬을 갖고 있다. 외교부

조현 외교부 장관(왼쪽 세 번째)이 9일 방한 중인 미국 외교정책위원회(NCAFP) 대표단과 만찬을 갖고 있다. 외교부

AD
원본보기 아이콘

10일 외교부에 따르면 조 장관은 전날 미 외교정책위 대표단과 만찬을 갖고 이 같은 내용을 포함한 한미동맹, 한반도 및 지역정세 등에 대해 의견을 교환했다. 미국 뉴욕 소재의 외교정책위는 미국의 학계·정부 전문가들이 미국 정부의 외교정책 목표 달성 지원을 목적으로 1974년 설립한 싱크탱크다. 주요 외교정책 관련 정부 담당자와 학계 전문가 간 의견교환을 촉진하는 역할을 한다.


조 장관은 "올해 출범한 양국 신정부가 짧은 시간 내 두 차례 정상회담을 통해 한미동맹을 '미래형 전략적 포괄동맹'으로 발전시키는 새로운 전기를 마련하는 성과를 거뒀다"며 "앞으로 정상급에서의 공감대를 바탕으로 각급에서 긴밀히 소통하며 원자력, 조선, 핵추진잠수함 등 주요 분야 협력을 더욱 가속화 해 나갈 예정"이라고 말했다.

아울러 급변하는 안보, 경제 환경에 맞춰 한미동맹을 더 호혜적이고 미래지향적으로 발전시키기 위해 기여하고자 하는 한국 정부의 의지를 강조하면서 "그간 한미동맹의 중요성을 미 조야에 알리고 양국 관계 증진을 위해 많은 역할을 해 온 NCAFP가 앞으로도 이 같은 노력을 더욱 배가해 달라"고 당부했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화" '오바마 멘토' 옵스펠드의 진단 "한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"재물복 솔솔" 아이유 잡으러 간다…"내가 여기 몇 년 고객인줄 알아?" 은행은 전쟁중

박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

제주서 지갑 열리는 음식 1위, 돔베고기가 아니네

처벌은 없던데, 우회하면?…청소년 SNS 금지 호주, 전 세계가 지켜본다

"425조원 어치 금 주인은 국민" 난데없는 법 개정…"금 팔아 빚 갚으려고? 안돼"

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

500대 기업 여윳돈, 20조원 이상 증가…삼성전자·SK하이닉스가 '견인차'

새로운 이슈 보기