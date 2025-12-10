충남도 재난대응 전국 1위…특별교부세 4.5억 확보



'충남 세이프존' 기반 선제적 호우·폭염 대응 성과…정부가 우수기관 선정



충남도가 여름철 호우·폭염 대응 능력을 인정받아 행정안전부 평가에서 전국 최고 수준의 재난관리 지방정부로 선정됐다.

도는 이번 평가로 총 4억 5000만원의 특별교부세를 확보하며 기후위기 대응 역량을 다시 입증했다.

도는 행정안전부 주관 자연재난 대책 추진평가에서 호우 분야와 폭염 분야 모두 우수기관으로 선정돼 호우 3억원, 폭염 1억 5000만원의 특별교부세를 받았다고 10일 밝혔다.

도는 기후변화로 증가하는 재난 위험에 대응하기 위해 도내 5905개 마을을 대상으로 '충남 세이프존' 사업을 추진, 민관 협력 기반의 주민 중심 대피체계를 구축했다.

이를 통해 여름철 집중호우 때 2371명을 선제 대피시키고 597명을 구조하는 성과를 거뒀다.

폭염 대응에서는 취약계층을 대상으로 방문·전화 안부 확인 37만여 건을 실시하고, 야외 1~2인 작업자에 대한 집중관리를 강화했다.

수해복구 현장에는 이동식 냉방버스를 운영해 온열질환자 발생을 한 건도 허용하지 않았다.

또 피해 주민 생활안정을 위해 '호우 피해자 통합지원센터'를 설치해 심리상담·금융지원 안내 등을 원스톱으로 제공했으며, 피해조사 직후 200억 원 규모의 도 특별지원금을 신속 지급했다.

아울러 자연재해 예방을 위해 풍수해 생활권 정비, 자연재해위험개선지구, 저수지·급경사지 보강 등 76개 지구에 2455억 원을 투입하는 등 구조적 위험요인 제거에도 집중했다.

신동헌 자치안전실장은 "현장 중심 재난관리 역량 강화가 실제 성과로 이어졌다"며 "기후위기 시대에 맞는 재난관리 혁신을 계속 추진하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



