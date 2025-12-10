본문 바로가기
네이버페이, 금융결제원과 구독경제 활성화 서비스 업무협약

문채석기자

입력2025.12.10 08:49

금결원 계좌 기반 정기결제 인프라와 결합

네이버페이는 금융결제원(원장 박종석)과 구독경제 활성화를 위한 정기결제 서비스 업무협약을 맺었다고 10일 밝혔다.


9일 경기 성남시 네이버 1784에서 박상진 네이버페이 대표(왼쪽)와 박종석 금융결제원장이 업무협약을 맺은 후 기념 사진 촬영을 하고 있다. 네이버페이

양사는 금결원의 계좌 기반 정기결제 인프라와 네이버페이의 결제 시스템을 결합해 구독경제 시장에서 활용할 수 있는 정기결제 시스템 구축 및 이용기관 확보를 위해 상호 협력할 계획이다.

협약을 통해 ▲계좌 정기결제 및 Npay 결제 시스템 연계 ▲구독경제 활용 기관 대상 정기구독 결제 서비스 제공 ▲다양한 결제수단 간 결합 및 신규 결제 서비스 발굴 ▲신규 고객 및 이용기관 확대를 위한 공동 마케팅에 협력할 예정이다.


특히 금결원의 지로서비스 인프라를 Npay 온라인 정기 결제 시스템에 연동하여, 저렴한 수수료와 편의성을 갖춘 정기 결제 시스템 구축 협력에 주력할 계획이다.


박상진 네이버페이 대표는 "금결원과 함께 구독경제 영역에서도 혁신적인 결제 서비스를 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

박종석 금결원장은 "금결원의 안정적인 결제 인프라와 네이버페이의 차별화된 플랫폼 역량이 만나 구독경제 시장의 새로운 표준을 정립할 것으로 기대한다"고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
