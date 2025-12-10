박지원 "공격이 최대의 방어…통일교 검은 돈 민주당 들어왔다면 파헤쳐야"

박지원, 통일교 측 민주당 지원 의혹에 입장

"의혹 철저히 수사해야…선택적 적용 안 돼"

국힘 "공작 수사"…특검, 사건 경찰에 이첩

통일교 측이 더불어민주당 인사들을 지원했다는 의혹이 제기된 가운데, 당내에서 "민주당에도 통일교 검은 손이 들어왔다면 파헤쳐야 한다"는 목소리가 나왔다. 박지원 민주당 의원은 9일 YTN 라디오 '더 인터뷰'에서 "민주당 관계자들에게도 통일교에서 금품을 줬다는 건 철저히 수사를 해야 한다"며 "(수사를) 선택적으로 적용하면 안 된다는 생각이다. 당 차원에서 조사도 가능하다"고 말했다.

박지원 더불어민주당 의원이 "민주당에도 통일교 검은 손이 들어왔다면 파헤쳐야 한다"고 주장했다.

박 의원은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서도 "이재명 대통령께서 정교분리 원칙을 강조하시며 해체까지 언급하신 뜻? 벽오동 심은 뜻을 저는 알 것 같다"며 "오동잎 떨어지면 가을이 온 것을 알아야 한다. 공격이 최대의 방어다. 민주당에도 통일교의 검은 손이 들어왔다면 파헤쳐야 한다"고 주장했다. 그는 "가장 큰 이슈가 될 것"이라면서도 "이재명 정부는 깨끗하다"고 강조했다.

윤영호 전 통일교 세계본부장은 통일교 의혹 수사 초기인 지난 8월 김건희 특검팀과의 면담 조사에서 "문재인 정부 시절 민주당 의원 2명에게 각각 수천만 원의 금품을 전달했다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 특검은 해당 의혹에 윤 본부장 서명 날인을 받은 뒤 내사 사건번호를 부여해 사건 기록으로 만들었다고 밝혔다. 다만 수사에 착수하지 않은 데 대해서는 윤 전 본부장의 법정 진술을 토대로 특검팀이 '편파 수사'를 하는 게 아니냐는 논란이 일기도 했다.

송언석 국민의힘 원내대표는 같은 날 원내대책회의에서 "특검이 정권의 수족이 돼 '표적 수사' '보복 수사', '공작 수사'를 벌였다는 사실이 다시 한번 만천하에 드러났다"며 "정령 '유권무죄, 무권유죄'를 신봉하는 건가"라고 비판했다. 정희용 사무총장도 "언제부터 대한민국의 법과 원칙이 야당과 여당에 따라 달라지는 선택 사항이 된 건지 모르겠다"며 "진술을 확보하고도 특검이 수사에 나서지 않은 게 사실이라면 수사 대상을 특검으로 바꿔야 할 만큼 중대한 사안"이라고 지적했다.

이에 특검은 "통일교의 정치인 접촉 관련 내사(입건 전 조사) 사건을 오늘 오후 경찰청 국가수사본부에 이첩했다"고 밝혔다.

최근 이재명 대통령은 종교단체의 정치 개입에 대해 강한 우려의 목소리를 내고 있다. 이 대통령은 같은 날 국무회의에서 "개인도 반사회적 행동을 하면 제재가 있다"며 "(종교단체 등) 재단법인 등 법인격체도 헌법과 법률에 위반되는, 지탄받을 행위를 하면 해산시켜야 한다"고 말했다. 지난 2일 국무회의에서도 "종교가 정교분리 원칙을 어기고 정치에 개입하는 것은 헌법 위반"이라며 "(법제처는) 정치에 개입한 종교 재단의 해산 명령 청구에 대해 검토해보라"고 지시한 바 있다.





김성욱 기자



