대장홍대선 15일 첫 삽…진교훈 강서구청장 “수도권 서부 핵심 교통 허브 도약”

2031년 개통…서남권 교통 개선

“강북횡단선 등 남은 교통 현안 해결 노력”

서울 강서구(구청장 진교훈)의 10년 숙원 사업인 대장홍대선이 오는 15일 공식 착공한다. 착공식은 이날 오후 3시 부천시 오정대공원 인조잔디구장에서 열린다.

대장홍대선은 부천 대장지구에서 화곡·강서구청 인근·가양을 거쳐 홍대입구까지 총 20km를 잇는 광역철도다. 총사업비 2조1000억원이 투입되는 민간투자사업으로, 2031년 개통을 목표로 추진된다.

이번 착공은 강서구와 서부권의 교통 불균형을 해소할 중대한 전환점으로 평가된다. 등촌동·화곡동 일대는 그동안 도시철도 접근성이 떨어져 주민 불편이 컸고, 지역 균형발전을 저해하는 요인으로 지적돼왔다.

대장홍대선이 개통되면 대장지구에서 홍대입구까지 이동시간이 기존 약 50분에서 27분으로 절반 가까이 단축된다. 강서구민도 화곡역에서 10여 분 만에 홍대입구에 도착할 수 있어 도심 접근성이 크게 향상된다.

원종역(서해선), 화곡역(5호선), 가양역(9호선), 홍대입구역(2호선·공항철도·경의중앙선) 등 4개 주요 노선과의 환승이 가능해지면서 서남권 전체의 교통 편의가 개선될 전망이다. 교통 소외 지역으로 꼽혀온 부천 고강·원종동, 양천 신월동, 강서 화곡동도 철도 접근성이 확대돼 생활환경이 개선될 것으로 기대된다.

신규 역세권 조성으로 상권 활성화 및 주거 가치 상승 효과가 예상되며, 마곡지구·김포공항 혁신지구와의 연결 강화로 산업·경제권 확장도 기대된다.

구는 대장홍대선 착공이 또 다른 숙원 사업인 강북횡단선 재추진에도 힘을 실을 것으로 보고 있다. 강북횡단선은 청량리~목동 25.7km 구간을 잇는 노선으로, 강서구에는 등촌역 등 3개 정거장이 계획돼 있다. 구는 지난해 예비타당성 조사에서 탈락한 후 주민 12만 명의 서명을 모아 서울시에 전달하는 등 재추진 노력을 이어오고 있다.

진교훈 강서구청장은 "대장홍대선 착공은 강서를 서울 서남권을 넘어 수도권 서부의 핵심 교통 허브로 도약시키는 결정적 이정표"라며 "앞으로도 강북횡단선 등 남은 교통 현안 해결을 위해 서울시·중앙정부와 긴밀히 협력해 강서를 서울의 균형 중심지로 키워 나가겠다"고 말했다.





