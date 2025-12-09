중·러 군용기 韓 KADIZ 진입…"영공침범은 없어"

중국·러시아 군용기가 9일 우리 측 방공식별구역(KADIZ)에 진입해 우리 군이 공군 전투기를 투입, 우발상황에 대비한 전술 조치에 나섰다.

합동참모본부는 이날 "오전 10시께 러시아 군용기 7대와 중국 군용기 2대가 동해·남해 KADIZ에 순차적으로 진입 후 이탈했으며, 영공침범은 없었다"고 밝혔다.

합참은 우리 군이 중국·러시아 군용기가 KADIZ에 진입하기 이전부터 이를 식별했으며, 공군 전투기를 투입해 우발상황에 대비한 전술 조치를 실시했다고 전했다.

방공식별구역은 자국 영공으로 접근하는 항공기를 조기에 탐지하고 식별하기 위해 설정된 임의의 공역으로, 국제법상 영공은 아니나 다른 국가 항공기가 이곳에 진입할 때는 사전에 통보하는 것이 국제적 관례다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>