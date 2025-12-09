'1순위' 키움 박준현, 학폭 결론 뒤집혔다…'학폭 행위 인정'

천안교육지원청 판단 취소…서면사과 처분

박준현·A군 측 불복 시 행정소송 가능성

올해 한국프로야구(KBO) 신인드래프트에서 전체 1순위로 키움 히어로즈의 지명을 받은 박준현(천안북일고 투수)이 학교폭력 논란에서 '학폭 아님' 판정을 받았던 기존 결정이 행정심판위원회에서 뒤집혔다.

'2026 KBO 신인 드래프트'에서 키움 히어로즈에 1라운드 1순위 지명을 받은 박준현(오른쪽)이 소감을 말하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

충남교육청 행정심판위원회는 천안교육지원청이 내렸던 박준현 관련 '학폭 아님' 결정을 취소하고 학교폭력 행위가 인정된다고 판단했다고 9일 밝혔다. 이에 따라 위원회는 박준현에게 학교폭력 1호 처분인 서면사과 명령을 내렸다.

위원회는 박준현이 같은 학교 야구부 소속 동료 A군에게 욕설 등을 한 정황이 정신적 피해를 입힐 수 있는 학폭 행위로 볼 수 있다고 판단했다.

앞서 A군은 지난 5월 "박준현에게 장기간 괴롭힘과 따돌림 등을 당했다"고 주장하며 박준현을 학교폭력 가해자로 신고했고 당시 천안교육지원청 학교폭력대책심의위원회는 박준현에게 '학폭 아님' 결정을 내린 바 있다.

박준현은 유명 야구선수이자 삼성 라이온즈 2군 타격 코치 박석민의 아들이다. 신인드래프트를 앞두고 학폭 의혹이 제기됐던 그는 드래프트 신청서를 낼 당시 학폭 연루 사실이 없다는 서약서와 생활기록부를 제출했다.

박준현은 지명 후 학폭 혐의에 대해 "제가 떳떳하기 때문에 별로 신경 쓰지 않았다"며 "야구도 야구지만 인성이 먼저인 선수가 되고 싶다"고 말한 바 있다.

다만 박준현과 A군 측이 이번 위원회 결정에 불복하면 사안은 행정소송으로 이어질 가능성도 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>