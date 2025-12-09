본문 바로가기
안산시, '의료·돌봄 통합지원 유공' 복지부장관상 수상

정두환기자

입력2025.12.09 11:15

경기도 안산시는 보건복지부가 주관한 '2025년 의료·돌봄 통합지원 성과대회'에서 보건복지부 장관상을 받았다고 9일 밝혔다.

이민근 안산시장(가운데)과 안산시 직원들이'의료·돌봄 통합지원 성과대회' 수상을 자축하고 있다. 안산시 제공

시는 초고령 사회에 선제 대응하기 위해 2019~2022년 지역사회 통합돌봄 선도사업을 추진한 데 이어 2023년부터 올해까지 사업 고도화를 통해 '노인 의료·돌봄 통합지원 시범사업'을 지속 추진한 성과를 인정받아 수상했다고 설명했다.


시는 ▲전국 최초 노인케어안심주택 개소 ▲재택의료센터 개소 ▲안산형 방문의료지원센터 개소 ▲맞춤형 영양서비스 ▲동행이동 서비스 ▲방문가사 서비스 등 주거와 의료, 요양과 돌봄에 이르기까지 어르신 맞춤 통합돌봄 서비스를 제공하고 있다.

시는 특히 공공매입임대 주택이 많은 지역의 특성을 고려해 한국토지주택공사(LH)와 협업해 공공리모델링 사업을 추진, 지역 중심 돌봄 공동체를 형성하고 이웃이 이웃을 돌보는 사람 중심의 '온마음 돌봄사업' 체계를 구축하고 있다.


이민근 안산시장은 "지금까지의 성과에 안주하지 않고 민·관이 협력해 지역·사람 중심의 통합돌봄 사업이 확산할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
