고양시, '시민이 만들어나가는 지속가능한 탄소중립도시 고양' 성료

시민 참여로 이뤄낸 기후행동 성과 공유

일상 속 탄소중립 실천 확산 마중물

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 6일 꽃박람회 전시장에서 '시민이 만들어가는 지속가능한 탄소중립도시 고양!' 성과보고회를 성황리에 개최했다고 8일 밝혔다.

이동환 고양특례시장이 지난 6일 꽃박람회 전시장에서 '시민이 만들어가는 지속가능한 탄소중립도시 고양!' 성과보고회에서 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 고양시 탄소중립 지원센터가 올해 시민과 함께 추진한 다양한 기후행동 성과를 공유하고, 일상 속 기후행동을 확산하기 위한 시민 주도형 행사로 마련됐다.

행사에서는 올해 추진된 탄소중립 시민 아이디어 공모전, '작은손, 큰쓸모' 정크아트 경진대회, 탄소중립 시민 실천모임 활동, 탄소중립 시민참여단 활동 등 2025년 주요 시민참여 프로그램의 성과가 전시·발표를 통해 소개됐다.

시민의 생활 기반 실천사례부터 정책 제안 활동까지 한 해의 변화가 한눈에 볼 수 있는 자리로 운영됐다.

개회식에는 이동환 고양특례시장을 비롯해 사단법인 한국물새네트워크 김진한 부대표, 고양시 지속가능발전협의회 나도은 상임회장, 서상연 공동회장 등 지역 기후·환경 분야 주요 인사가 참석해 시민들과 함께 자리를 빛냈다.

행사장 외부에서는 고양시 탄소중립 지원센터, 고양시 지속가능발전협의회, 고양시 YWCA 등에서 탄소중립 생활체험, 업사이클링 프로그램, 탄소중립포인트제 홍보 등 시민 참여형 기후행동 체험부스를 운영해 큰 관심을 모았다.

특히 본 행사에는 김진한 박사(한국물새네트워크 부대표·前 국립생물자원관 전시교육과장)가 참여해 "고양시 환경, 우리가 지킵시다!"라는 주제로 기후위기의 심각성을 알리고 시민이 일상에서 실천할 수 있는 에너지 절약과 기후행동 전략 등을 공유했다.

이어 정크아트 경진대회와 탄소중립 시민 아이디어 공모전 시상식이 진행됐으며, 시민 실천모임과 시민참여단이 직접 무대에 올라 플로깅·업사이클링·친환경 요리·기후독서 등 올해 활동 성과를 소개하며 큰 호응을 받았다.

시는 올해 시민 아이디어를 바탕으로 초소형 가전 수거·재활용 시범사업을 추진하는 등 참여 기반 기후정책을 강화해왔으며, 시민 실천모임·시민참여단 운영도 내년 더욱 확대할 계획이다.

시 관계자는 "이번 성과보고회는 시민이 직접 만들어낸 기후행동의 결실을 공유하고, 더 많은 시민이 탄소중립 실천에 동참할 수 있도록 마련된 자리"라며 "앞으로도 시민 아이디어와 실천이 기반이 되는 탄소중립 정책을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>