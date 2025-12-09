고배주로 이동하는 시선...투자금 추가 활용을 고려 중이었다면

연말 배당 시즌과 세제 개선 기대가 맞물리며 배당주, 특히 안정적인 이익 기반을 가진 업종에 대한 관심이 크게 높아지고 있다. 최근 한 달간 관련 상품들이 시장 변동성을 앞지르는 강한 흐름을 보이며 투자자들의 시선이 다시 배당 전략으로 쏠리고 있다.

여야 합의로 고배당 기업에 대한 분리과세가 현실화되며 개인 투자자의 실질 수익률 개선 기대도 커지고 있다. 배당 성향을 충족하기 위한 기업들의 배당 확대 가능성까지 더해지면서, 내년에도 배당 중심의 업종이 강세를 이어갈 것이란 전망이 힘을 얻고 있다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

