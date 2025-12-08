본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

정상혁 신한은행장, '청소년 불법도박 근절' 릴레이 참여

김혜민기자

입력2025.12.08 10:17

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

다음 주자로 김미섭 미래에셋증권 부회장·이광희 SC제일은행장 지목

신한은행은 청소년 불법도박 근절을 위한 릴레이 캠페인에 정상혁 행장이 동참했다고 8일 밝혔다.

정상혁 신한은행장, '청소년 불법도박 근절' 릴레이 참여
AD
원본보기 아이콘

이번 캠페인은 지난 3월 서울경찰청 주관으로 시작해 청소년 도박 문제를 예방하고 심각성과 위험성에 대한 인식을 확산하기 위해 진행되는 범국민적 캠페인이다.


정 행장은 허창언 보험개발원장의 지목을 받아 참여했으며, '청소년을 노리는 불법 사이버 도박, 절대 이길 수 없는 사기 범죄입니다'라는 슬로건을 담은 사진을 SNS에 게시했다.

정 행장은 "청소년 도박은 개인의 문제를 넘어 우리 사회의 미래가 걸린 심각한 사안"이라며 "호기심이 평생의 상처가 되지 않도록 우리 모두가 든든한 사회적 울타리가 되어주어야 한다"고 말했다. 이어 "신한은행 역시 청소년들이 안전하고 건강한 환경에서 성장할 수 있도록 금융 본연의 역할을 다하며 사회적 책임을 성실히 이행하겠다"고 덧붙였다.


정 행장은 릴레이를 이어갈 다음 주자로 김미섭 미래에셋증권 부회장과 이광희 SC제일은행장을 지목했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"봉인된 판결문 뜯어냈다"…변호사, 조진웅 보도 기자 고발 "봉인된 판결문 뜯어냈다"…변호사, 조진웅 보도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

이이경, 유재석 뺀 '수상 소감'…"동물과 사람 달라" 유재석 미묘한 발언

트뤼도와 볼 맞대며 '다정샷'…日 방문 케이티 페리, 열애 공식화

13세 아동 40년 후 모습 이렇다…AI 덕분에 실종자 쉽게 찾는 시대 오나

"민주주의 붕괴" "부자들에 과세를"…찰스 3세 썼던 왕관에 음식물 테러

"30년전 잘못 파헤치는 게 알권리인가" 조진웅 첫 보도 기자, 소년법 위반 고발당해

업비트, 피해자산 26억 동결…"회사 자산으로 전액 보전 완료"

새로운 이슈 보기