정상혁 신한은행장, '청소년 불법도박 근절' 릴레이 참여

다음 주자로 김미섭 미래에셋증권 부회장·이광희 SC제일은행장 지목

신한은행은 청소년 불법도박 근절을 위한 릴레이 캠페인에 정상혁 행장이 동참했다고 8일 밝혔다.

이번 캠페인은 지난 3월 서울경찰청 주관으로 시작해 청소년 도박 문제를 예방하고 심각성과 위험성에 대한 인식을 확산하기 위해 진행되는 범국민적 캠페인이다.

정 행장은 허창언 보험개발원장의 지목을 받아 참여했으며, '청소년을 노리는 불법 사이버 도박, 절대 이길 수 없는 사기 범죄입니다'라는 슬로건을 담은 사진을 SNS에 게시했다.

정 행장은 "청소년 도박은 개인의 문제를 넘어 우리 사회의 미래가 걸린 심각한 사안"이라며 "호기심이 평생의 상처가 되지 않도록 우리 모두가 든든한 사회적 울타리가 되어주어야 한다"고 말했다. 이어 "신한은행 역시 청소년들이 안전하고 건강한 환경에서 성장할 수 있도록 금융 본연의 역할을 다하며 사회적 책임을 성실히 이행하겠다"고 덧붙였다.

정 행장은 릴레이를 이어갈 다음 주자로 김미섭 미래에셋증권 부회장과 이광희 SC제일은행장을 지목했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>