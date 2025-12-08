본문 바로가기
[폴폴뉴스]李대통령 국정지지율 54.9%…민주·국힘 지지율 동반 하락

최유리기자

입력2025.12.08 08:51

민주 44.2%·국힘 37.0%

이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 54.9%로 전주보다 소폭 올랐다.


8일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 1~5일 전국 18세 이상 2520명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행을 긍정 평가한 응답자는 54.9%였다.

이 대통령 지지도는 직전 조사와 비교해 보합권 흐름을 유지하며 소폭 상승을 나타냈다.

부정 평가한 응답자는 42.1%로 1.4%포인트 올랐다.


지난 4∼5일 전국 18세 이상 1008명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 44.2%, 국민의힘이 37.0%로 각각 집계됐다.


민주당은 전주보다 1.4%포인트, 국민의힘은 0.4%포인트 각각 하락했다. 조국혁신당은 2.6%, 개혁신당은 3.8%, 진보당은 1.4%의 지지율을 기록했다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정 수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 정당 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다.


대통령 국정 수행 지지도 조사 응답률은 4.5%, 정당 지지도 조사 응답률은 3.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
