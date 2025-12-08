본문 바로가기
[클릭 e종목]"오브젠, 빅딜로 외형 성장…국내 유일 흑자 AI 에이전트 재평가 기대"

장효원기자

입력2025.12.08 08:01

[클릭 e종목]"오브젠, 빅딜로 외형 성장…국내 유일 흑자 AI 에이전트 재평가 기대"
독립리서치 밸류파인더는 8일 오브젠 에 대해 데이터 분석 및 IT 컨설팅 기업 잘레시아 지분 100%를 270억원에 성공적으로 인수하면서 내년부터 국내 1위 AI 데이터 플랫폼 기업으로 발돋움할 것이라고 분석했다.


오브젠은 금융 및 유통산업 중심의 대기업들을 고객사로 보유하고 있고 잘레시아는 제조업 중견 및 중소기업까지 고객사를 보유해 시너지가 가능할 전망이다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

이충헌 밸류파인더 연구원은 "오브젠 올해 누적 매출액은 179억원, 영업이익은 9억원으로 상장 이래 첫 흑자가 전망된다"며 "글로벌 기업 마이크로소프트, 오픈AI, 구글 등이 글로벌 AI 에이전트 시장을 선도하고 있는 상황에서 동사는 국내 기업 중 유일하게 흑자를 기록 중"이라고 분석했다.


이어 "이번 인수합병을 통해 외형 성장이 가능한 만큼 기업 재평가가 충분히 가능할 것으로 전망한다"고 분석했다.


이 연구원은 "인수한 잘레시아는 2023년과 2024년 모두 영업이익 흑자를 기록했으며 무차입 경영 및 103억원의 현금성자산을 보유하고 있는 기업"이라며 "오브젠은 기업 인수를 위해 신주인수권부사채 100억원과 제3자배정 유상증자 25억원을 함께 자금 조달했다"고 덧붙였다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
