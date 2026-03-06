오브젠, BNK경남은행 AI 기반 '초개인화 마케팅 시스템 구축' 계약 체결

AI 기반 데이터 분석·마케팅 솔루션 기업 오브젠 오브젠 close 증권정보 417860 KOSDAQ 현재가 9,490 전일대비 1,370 등락률 +16.87% 거래량 57,900 전일가 8,120 2026.03.06 15:30 기준 관련기사 오브젠, 잘레시아 흡수합병 완료…AI 데이터 플랫폼 기업으로 도약 오브젠, 잘레시아 경영진 참여 유증 납입 완료…사업 연속성 강화 오브젠, AI CRM을 넘어 AI 데이터 플랫폼 기업으로 전 종목 시세 보기 이 BNK경남은행과 인공지능(AI) 기반 '초개인화 마케팅 시스템 구축' 사업 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 계약 규모는 오브젠의 2024년 매출액 대비 약 12.95% 수준으로, 매출의 10% 이상에 해당하는 단일판매계약 공시 대상이다. 사업 기간은 2026년 3월부터 11월까지 약 8개월이다.

이번 프로젝트는 고객 행동 데이터와 거래 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 마케팅 체계를 구축하는 것이 핵심이다. AI 기반 자동화와 고객 세그먼트 고도화를 통해 마케팅 캠페인의 전환율과 운영 효율을 동시에 높이는 것이 목표다.

오브젠은 사업을 통해 ▲고객 행동 데이터 수집 및 분석 시스템 ▲실시간 마케팅 시스템 ▲옴니채널 마케팅 시스템 ▲AI 기반 상품·서비스 추천 모델 ▲마케팅 통합 관리 시스템 등을 구축할 예정이다.

Advertisement

시스템 구축이 완료되면 BNK경남은행은 모바일뱅킹 앱과 모바일 웹, 개인 인터넷뱅킹 등 다양한 채널에서 고객의 행동 및 거래 데이터를 기반으로 맞춤형 상품과 서비스를 실시간으로 제공할 수 있게 된다. 또한 모바일뱅킹 앱 내 광고 영역에 개인화된 콘텐츠를 노출하는 등 옴니채널 기반의 개인화 마케팅 환경도 구현할 계획이다.

특히 이번 사업에는 실시간 개인화 추천 서비스를 지원하는 '오브젠 스마트 AI(Obzen Smart AI)' 솔루션이 적용된다. 이 솔루션은 다양한 데이터를 활용해 고객의 선호와 니즈를 정교하게 예측하는 AI 모델을 보다 쉽고 빠르게 구축할 수 있도록 지원한다.

오브젠의 AI 기반 개인화 마케팅 기술은 이미 국내 금융기관에 적용돼 성과를 입증한 바 있어, 시스템 구축 이후 BNK경남은행의 디지털 마케팅 경쟁력 역시 크게 강화될 것으로 기대된다.

AD

강석원 오브젠 영업본부장은 "금융권 마케팅 환경이 데이터 기반의 실시간 개인화 체계로 빠르게 변화하고 있다"며 "오브젠이 보유한 AI 기반 데이터 분석 및 개인화 마케팅 기술을 바탕으로 BNK경남은행이 고객 중심의 차별화된 디지털 금융 서비스를 제공할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>