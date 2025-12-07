우상호 정무수석 "당·대통령실, 내란재판부 생각 같아…위헌 최소화 공감대"

대통령실, 7일 성과 보고 기자간담회

'당·대통령실 이견 있는 것 아니냐' 질문에

우상호 "통일된 안 만드는 과정"

강훈식 비서실장이 7일 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령 정부 6개월 성과 간담회에서 발언하고 있다. AD 원본보기 아이콘

대통령실은 7일 '내란전담재판부(내란특별재판부)'에 여당과 공감대가 이뤄져 있다고 밝혔다.

우상호 대통령실 정무수석은 이날 용산 대통령실에서 가진 '이재명 정부 6개월 성과 보고 기자간담회'에서 '내란전담재판부와 관련해 당과 대통령실의 이견이 조율되지 않은 것 아니냐'는 취지의 질문에 이같이 대답했다.

우 수석은 "당과 대통령실 간에 내란전담재판부를 추진하는데 원칙적으로 생각을 같이한다"면서도 "다만 위헌 소지가 최소화될 수 있는 범위 내에서 추진한다는 정도의 공감대는 형성돼 있었다고 본다"고 말했다.

이어 "현재 진행 중인 내용은 당에서 여러 가지 내부 견해 차이들을 극복하고 조율해 통일된 안을 만드는 과정으로 이해하고 있다"며 "대통령실은 앞으로 진행되는 모든 법률안과 관련해서는 당내 논의를 존중하고 지켜보겠다는 입장을 견지하고 있다"고 설명했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>