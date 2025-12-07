본문 바로가기
하남시, 군부대 헬기 소음 저감 협력 강화…"운항 경로 추가 조정 검토 요청"

이종구기자

입력2025.12.07 09:26

경기 하남시는 관내 헬기 운항으로 발생하는 소음 민원이 증가함에 따라 시민 불편을 줄이기 위해 군부대 등 관계기관과 지속적으로 협력해 오고 있다고 7일 밝혔다. 시는 그동안 소음 피해 현황을 군부대와 공유하고 대응 방안 마련을 여러 차례 요청하는 등 소음 저감을 위한 실질적 대책 마련에 힘쓰고 있다.

지난 4일 하남시 안전환경국장을 비롯한 직원들이 관내 1항공여단을 방문해 여단장 등 부대 관계자와 면담을 갖고, 시민들이 제기한 소음 민원과 개선 요구 사항을 전달하고 있다. 하남시 제공

시는 지난 4일 안전환경국장을 비롯한 관계 직원들이 관내 1항공여단을 방문해 여단장 등 부대 관계자와 면담을 갖고, 시민들이 제기한 소음 민원과 개선 요구 사항을 전달했다. 이날 회의에서는 부대의 현재 조치 사항을 확인하고, 향후 추가적인 소음 완화 방안에 대해 의견을 나누는 시간을 가졌다.


군부대는 그동안 시와 주민의 요구를 반영해 ▲운항 경로 조정 ▲비행 고도 단계적 상향 ▲야간 비행 축소 ▲일부 훈련의 외부 지역 실시 등 소음 완화를 위한 여러 조치를 적용해 왔다고 설명했다. 다만 이러한 조치에도 불구하고 생활권 소음이 여전히 발생하고 있다는 점에 공감한다며, 시와 함께 추가 개선 가능성을 계속 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

또한 평일 밤 9시 이후와 주말에는 헬기 운항을 하지 않고 있지만, 응급환자 이송·산불 진화 등 긴급 상황에서는 불가피하게 헬기 이동이 이루어질 수 있다고 덧붙였다.


시는 회의에서 제기된 의견을 바탕으로 군부대 측에 운항 경로 추가 조정 검토를 요청했으며, 앞으로도 정기적인 협의와 현황 공유를 통해 시민 불편을 최소화할 수 있는 방안을 지속적으로 모색할 계획이다.


하남시 관계자는 "시민들이 체감하는 소음 불편을 줄이기 위해 관계기관과의 협의를 지속해 나가겠다"며 "이번 논의를 바탕으로 필요한 개선 조치를 검토하고, 실효성 있는 저감 대책을 마련하겠다"고 말했다.




하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
