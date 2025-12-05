고성군, 62일간 '희망 2026 나눔캠페인' 시작…목표액 3억3000만원

고성군, 2026년 나눔캠페인 추진

강원 고성군은 강원사회복지공동모금회와 함께 지난 1일부터 2026년 1월 31일까지 62일간 '희망 2026 나눔캠페인'을 추진한다고 5일 밝혔다.

이번 캠페인은 지역주민과 기업·단체의 자발적인 참여를 통해 2026년 한 해 동안 추진될 복지사업의 재원을 마련하고 따뜻한 기부문화를 확산하기 위한 범군민 나눔 운동이다.

올해 고성군 모금 목표액은 3억3000만원으로, 지난해 목표액과 동일하게 설정했다. 고성군은 최근 3년간 꾸준히 높은 모금 참여율을 보이며, 희망 2024 나눔 실천 우수지자체 선정 및 군민 1인당 모금액 도내 1위 등의 성과를 거둔 바 있다.

캠페인 슬로건은 '행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 고성'으로, 군청과 읍·면 행정복지센터를 비롯해 방송국 접수처, ARS 전화기부, QR코드·문자기부, 온라인 모금 등 다양한 채널을 통해 성금을 기탁할 수 있다.

군청과 5개 읍·면에는 캠페인 기간에 성금 접수창구가 운영되며, 접수된 성금은 강원사회복지공동모금회를 통해 투명하게 관리·배분될 예정이다.

고성군은 모금 활성화를 위해 군정지, 홈페이지, 전자게시대 등 다양한 홍보를 진행하고, 읍·면 이장회의 및 유관기관·단체 협조를 통해 군민 참여를 독려할 계획이다.

군 관계자는 "작은 나눔이 모이면 큰 온기가 된다"며 "이번 캠페인이 겨울철 소외된 이웃에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 군민 여러분의 따뜻한 참여를 부탁드린다"고 말했다.





