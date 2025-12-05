어쩐지 낯 익더라…과거 유튜브서 수학문제 척척 푼 수능 만점자

지난 1월 길거리 수학 챌린지에 출연

미분 문제 보자마자 수초 만에 "정답"

2026학년도 수능에서 전 과목 만점을 받은 광주서석고 3학년 최장우군이 올해 초 유튜브 영상에서 보여준 수학 실력이 화제다.

최군은 지난 1월 교육 콘텐츠 크리에이터 '미미미누'가 광주 시내에서 진행한 길거리 수학 챌린지에 출연했다. 이 챌린지는 무작위로 주어진 수학 문제를 시민들이 그 자리에서 푸는 형식으로 진행됐다.

2026학년도 수능에서 전 과목 만점을 받은 광주 서석고 3학년 최장우군. 유튜브 채널 '미미미누' AD 원본보기 아이콘

최군은 출연 당시 자신이 내신 1.00, 전교 1등, 광주서석고 학생회장, 광주시 고등학교 학생회 의장이라며 이력을 힘차게 외치는 등 자신감 넘치는 모습을 보였다. 이어 가장 자신 있는 과목으로 수학Ⅱ를 선택하고 미분 함수 문제 풀이에 바로 들어갔다. 그는 문제를 확인한 지 채 10초도 지나지 않아 정답을 말해 주변을 놀라게 했다. 다항함수 문제도 거침없이 풀어 답을 맞혔다.

이 영상이 화제가 된 것은 최군이 직접 단 댓글 때문이다. 그는 "영상 중간에 파란 점퍼 입고 나오는 광주서석고 최장우"라며 "미누님 맨날 유튜브로만 보다가 실물로 뵙고 참여하게 돼 영광이었다. 다음에는 수능 만점자 인터뷰로 돌아올 수 있게끔 최선을 다해볼 생각이다"고 각오를 밝혔다.

5일 광주 서구 화정동 서석고등학교에서 2026학년도 대학수학능력시험 만점자 재학생 최장우군이 성적표를 받고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

이후 최근은 자신의 말대로 수능에서 전 영역 만점을 기록했다. 그는 "꾸준히 응원해 준 부모님과 체계적으로 수업을 이끌어 준 학교 선생님들 덕분에 좋은 결과를 얻었다"고 소감을 전했다. 최군의 만점 소식이 전해지면서 해당 영상에는 축하 댓글을 잇따르고 있다. 누리꾼들은 '수능 만점자 인터뷰로 돌아온다는 댓글 봤는데 진짜 만점을 받다니 너무 멋지다', '다시 출연해서 수능 만점 받은 공부 이야기 들려달라', '성지순례 왔다' 등의 반응을 보였다.

최군은 서울대 경제학과에 수시로 지원해 면접을 마치고 합격자 발표를 기다리고 있다. 향후 행정고시를 준비할 계획으로 알려졌다. 광주에서 수능 전 과목 만점자가 나온 것은 2015년 이후 10년 만이다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



