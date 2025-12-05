본문 바로가기
"손정의, 백악관과 트럼프 산업단지 구축 추진"

김민영기자

입력2025.12.05 16:16

월스트리트저널 보도
美 전역에 AI 칩 양산 공장 등 건설 예정

손정의 일본 소프트뱅크그룹 회장이 일본이 미국에 현금 투자하기로 한 5500억달러로 미국 전역에 '트럼프 산업 단지'를 조성하는 계획을 구체화하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 4일(현지시간) 보도했다.


연합뉴스

연합뉴스

소식통에 따르면 손 회장은 지난 몇 개월 동안 백악관 및 미 상무부 관계자들과 이 구상에 대해 논의해왔다. 세부 내용은 바뀔 수 있지만 미 연방정부 소유 토지들에 광섬유 케이블, 데이터센터 장비, 궁극적으로 인공지능(AI) 칩을 양산하는 공장 단지를 건설할 것으로 알려졌다.

소프트뱅크 내부에서 '프로젝트 크리스털 랜드'로 알려진 이 구상은 지난 6개월 동안 큰 변화를 겪었다고 한다.


WSJ에 따르면 올봄부터 시작된 회의에서 손 회장은 하워드 러트닉 미 상무장관 등 미국 정부 고위 인사들에게 애리조나 사막에 1조달러 규모의 산업 도시를 건설하는 계획을 처음 제안했다. 중국 선전의 메가 클러스터 미국판 구상이다. 손 회장은 지난 여름 이를 트럼프 대통령에게 직접 설명한 것으로 전해졌다.


이후 이 프로젝트의 청사진은 연방정부 소유 토지들에 '트럼프 산업 단지'를 구축하는 방향으로 바뀌었다고 관계자들은 전했다. 재원은 일본 정부가 미국에 약속한 신규 대미 투자 5500억달러에서 조달한다.

WSJ은 손 회장의 구상이 수정된 형태로라도 현실화할지는 여전히 불확실하다고 전했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
